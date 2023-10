Gli scienziati identificano i fattori scatenanti degli agenti patogeni batterici, aprendo la porta a nuove strategie di trattamento

By

Una nuova ricerca condotta presso l’Università del Nevada, Las Vegas (UNLV) sta facendo luce sui batteri nocivi e su come attivano determinati geni che causano malattie nel corpo umano. Guidato dalla microbiologa Helen Wing, un team di scienziati interdisciplinari ha concentrato la propria attenzione sulla Shigella, un agente patogeno batterico mortale responsabile di causare sintomi come crampi addominali, febbre e diarrea. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie stimano che le infezioni da Shigella provocano 600,000 decessi ogni anno a livello globale.

Una delle scoperte chiave fatte dai ricercatori è il ruolo di un’importante proteina chiamata VirB, che agisce come un “interruttore” che innesca la malattia del batterio negli esseri umani. La proteina si lega al DNA di Shigella, attivando la malattia. Tuttavia, lo studio ha scoperto che interferire con il processo di legame di VirB può potenzialmente impedire alla Shigella di causare malattie.

La ricerca, pubblicata sulla rivista mBio, ha ottenuto il riconoscimento come “Editor’s Pick”. Quando vengono effettuate sostituzioni nella proteina VirB, questa perde la sua capacità di attivare i geni di virulenza nella Shigella, rendendo di fatto il batterio non infettivo. Questa scoperta apre la possibilità di sviluppare trattamenti mirati alla proteina VirB per combattere le infezioni da Shigella.

Il team del laboratorio di microbiologia dell'UNLV mira a comprendere meglio queste proteine ​​“interruttore”, che possono trasformare batteri tipicamente innocui in agenti patogeni aggressivi. L'obiettivo finale è scoprire metodi per controllare i batteri che causano malattie e potenzialmente sviluppare nuovi farmaci che colpiscano queste proteine.

Le implicazioni di questa ricerca si estendono oltre la Shigella fino ad altri agenti patogeni. Gli scienziati ritengono che approcci simili potrebbero essere applicati ad altri batteri clinicamente rilevanti prendendo di mira diverse proteine ​​coinvolte nella virulenza della malattia. Comprendendo il funzionamento e le interazioni di queste proteine, gli scienziati sperano di migliorare le strategie di trattamento e alleviare il peso delle malattie infettive in tutto il mondo.

Una delle molecole chiave coinvolte nel processo di legame è la citidina trifosfato (CTP), che è cruciale per la regolazione di VirB. Interferendo con il legame del CTP, i ricercatori sperano di sviluppare strategie di trattamento in grado di ridurre al minimo l'impatto di batteri nocivi come Shigella.

Questa ricerca segna un importante passo avanti nella scoperta dei fattori scatenanti dei batteri patogeni e apre la porta a nuove strade per il trattamento e la prevenzione. Comprendendo i meccanismi che consentono ai batteri di causare malattie, gli scienziati possono sviluppare strategie più efficaci per combattere queste infezioni e migliorare la salute globale.

Fonte: Università del Nevada, Las Vegas [Nessun URL]