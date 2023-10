Gli scienziati rilevano i raggi gamma più energetici mai emessi da una pulsar

Gli scienziati che utilizzano l'osservatorio HESS in Namibia hanno fatto una scoperta incredibile: i raggi gamma con l'energia più alta mai rilevata provengono da una stella morta chiamata pulsar. Questi raggi gamma avevano un'energia di 20 teraelettronvolt, ovvero circa 10 trilioni di volte l'energia della luce visibile. Questa scoperta rappresenta una sfida per l’attuale comprensione di come vengono prodotti i raggi gamma pulsati, come riportato sulla rivista Nature Astronomy.

Una pulsar è ciò che rimane di una stella esplosa in una supernova. È una stella morta estremamente densa e minuscola, con un diametro di soli 20 chilometri circa. Le pulsar hanno un immenso campo magnetico e sono costituite principalmente da neutroni. Immagina che un cucchiaino di materiale pulsar abbia una massa di oltre cinque miliardi di tonnellate!

Le pulsar emettono fasci di radiazioni elettromagnetiche che ruotano come fari cosmici. Questi raggi possono produrre lampi di radiazioni quando attraversano il nostro sistema solare. Questi lampi, noti come impulsi di radiazione, possono essere osservati attraverso diverse bande energetiche dello spettro elettromagnetico.

I ricercatori ritengono che gli elettroni veloci nella magnetosfera della pulsar siano responsabili della produzione di questa radiazione. Mentre questi elettroni viaggiano verso l’esterno, acquistano energia e la rilasciano sotto forma di fasci di radiazioni osservabili. Tuttavia, la nuova scoperta mette in discussione la precedente comprensione di come funzionano le pulsar. La componente di radiazione rilevata ad energie più elevate suggerisce che gli elettroni potrebbero aver viaggiato anche più lontano della magnetosfera.

Questa scoperta apre nuove opportunità per l’osservazione di altre pulsar nell’intervallo delle decine di teraelettronvolt, che possono fornire ulteriori informazioni sui processi di accelerazione estrema in oggetti astrofisici altamente magnetizzati. La scoperta di questi raggi gamma ad altissima energia provenienti da una pulsar amplia la nostra conoscenza e ci impone di ripensare la nostra attuale comprensione di questi affascinanti oggetti celesti.

Fonte: Deutsches Elektronen-Sincrotrone