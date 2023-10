Gli scienziati rilevano i raggi gamma più energetici mai visti da Pulsar

Gli scienziati che utilizzano l’osservatorio HESS in Namibia hanno fatto una scoperta rivoluzionaria rilevando i raggi gamma con la più alta energia mai emessi da una stella morta conosciuta come pulsar. I raggi gamma misurati alla sorprendente cifra di 20 tera-elettronvolt, equivalenti a circa 10 trilioni di volte l'energia della luce visibile. Questa scoperta mette in discussione la teoria esistente sulla produzione dei raggi gamma delle pulsar, come affermato da un team internazionale di ricercatori sulla rivista Nature Astronomy.

Le pulsar sono i resti di stelle che hanno subito una potente esplosione di supernova. Queste esplosioni stellari lasciano dietro di sé oggetti incredibilmente densi, conosciuti come stelle morte, con un diametro di circa 20 chilometri. Queste stelle ruotano ad altissima velocità e possiedono un immenso campo magnetico.

Il team di scienziati, guidato da Emma de Oña Wilhelmi del DESY, fa luce sulle proprietà delle pulsar. Wilhelmi spiega che queste stelle morte sono composte prevalentemente da neutroni e sono notevolmente dense. Per mettere in prospettiva la loro densità, li paragona a un cucchiaino di materiale, che avrebbe una massa di oltre cinque miliardi di tonnellate, circa 900 volte più grande della Grande Piramide di Giza.

La scoperta presso l’osservatorio HESS rappresenta una sfida per l’attuale comprensione di come vengono prodotti i raggi gamma delle pulsar. Saranno necessarie ulteriori ricerche e analisi per spiegare l’emissione di raggi gamma a livelli energetici così elevati. Questa svolta apre la strada a nuove strade di esplorazione e ad una maggiore comprensione delle misteriose pulsar nel nostro universo.

Fonte:

– Rivista: Astronomia della natura

– Team dell’osservatorio HESS al DESY