Il fracking con CO2 liquida può innescare piccoli tremori, secondo una nuova ricerca

Una nuova ricerca ha rivelato che il fracking, condotto con anidride carbonica liquida (CO2) o acqua, può causare piccoli tremori. Questo studio conferma che i tremori sono prodotti dagli stessi processi che potrebbero potenzialmente portare a terremoti più grandi e dannosi.

Il fracking, o fratturazione idraulica, prevede l'iniezione di fluidi sotto la superficie terrestre per estrarre petrolio e gas naturale. Mentre i metodi tradizionali di fracking utilizzano acque reflue, questa particolare indagine si è concentrata sull’uso di CO2 liquida. Il fracking con CO2 liquida ha l’ulteriore vantaggio di sequestrare il carbonio, riducendone il contributo alla ritenzione del calore atmosferico.

Le stime suggeriscono che il fracking del biossido di carbonio ha il potenziale per risparmiare tanto carbonio ogni anno quanto un miliardo di pannelli solari. Ciò lo rende un’opzione più rispettosa dell’ambiente rispetto al fracking delle acque reflue, poiché mantiene il carbonio nel sottosuolo e fuori dall’atmosfera.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, indica che i risultati dei tremori derivanti dal fracking della CO2 sono probabilmente applicabili anche al fracking a base idrica. Entrambi i metodi possono potenzialmente indurre attività sismica.

I sismologi avevano già discusso la fonte di questi tremori, alcuni suggerivano che fossero causati da grandi terremoti avvenuti molto lontano, mentre altri ipotizzavano che si trattasse di rumore generato dalle attività umane. Installando sismometri attorno a un sito di fracking a Wellington, nel Kansas, i ricercatori sono stati in grado di determinare che i tremori erano effettivamente legati alle iniezioni di fluidi.

Il monitoraggio di queste attività è fondamentale per comprendere la deformazione delle rocce e monitorare il movimento dei fluidi dopo l'iniezione. Gli esperimenti di modellazione possono aiutare a determinare pressioni di iniezione di fluidi sicure per ridurre al minimo la probabilità di innescare attività sismica dannosa. Tuttavia, la presenza di difetti sconosciuti rende difficile prevedere il risultato in tutti i casi.

Questa ricerca fa luce sul potenziale impatto del fracking sulle attività sismiche e sottolinea la necessità di un attento monitoraggio e regolamentazione per mitigare i rischi associati al processo.

Fonte:

