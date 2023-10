Scoperta fonte di allineamento stellare vicino al centro galattico

Scienziati dell'Università di Manchester e dell'Università di Hong Kong hanno fatto una scoperta significativa riguardo all'allineamento delle stelle vicino al Centro Galattico. L'allineamento delle nebulose planetarie, scoperto per la prima volta dal dottorando di Manchester Bryan Rees, è rimasto fino ad ora inspiegato. Nuovi dati ottenuti dal Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Australe e dal telescopio spaziale Hubble hanno confermato l'allineamento e identificato un particolare gruppo di stelle responsabili di esso: le stelle binarie vicine.

Le nebulose planetarie sono nubi di gas espulse dalle stelle al termine della loro vita. Il team ha studiato un gruppo di nebulose planetarie nel Rigonfiamento Galattico vicino al centro della Via Lattea. Nonostante le nebulose non siano correlate e provengano da stelle diverse nate in tempi diversi e in luoghi diversi, si è scoperto che le loro forme si allineavano quasi parallelamente al piano galattico. Questo allineamento è stato scoperto nelle nebulose planetarie con compagne stellari vicine, con la stella compagna che orbita attorno alla stella principale a una distanza più vicina di quanto lo sia Mercurio dal nostro Sole.

La scoperta suggerisce che l'allineamento è potenzialmente legato alla separazione iniziale delle componenti binarie al momento della nascita della stella. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i meccanismi alla base dell’allineamento, ma questa scoperta fornisce prove importanti di un processo costante e controllato che influenza la formazione stellare nel corso di miliardi di anni e su grandi distanze.

Questo studio, pubblicato su Astrophysical Journal Letters, approfondisce la nostra comprensione delle dinamiche e dell’evoluzione della regione del rigonfiamento della Via Lattea. I ricercatori hanno studiato 136 nebulose planetarie confermate nel rigonfiamento della galassia utilizzando il Very Large Telescope e ne hanno riesaminato 40 utilizzando immagini ad alta risoluzione del telescopio spaziale Hubble.

L'allineamento delle nebulose può essere influenzato dal rapido movimento orbitale della stella compagna, anche potenzialmente in orbita all'interno della stella principale. Questa scoperta fa luce sui complessi processi coinvolti nella formazione stellare e sui fattori che modellano la nostra galassia.

