Nuove intuizioni sul continente che scompare

I geologi sono da tempo affascinati dal puzzle in continua evoluzione dei continenti della Terra. Una recente scoperta condotta da un team dell’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, ha fatto luce su un continente misteriosamente scomparso milioni di anni fa. Conosciuta come Argoland, questa massa continentale lunga 5,000 km si staccò dall'Australia occidentale circa 155 milioni di anni fa. Tuttavia, fino ad ora, la sua ubicazione era rimasta un mistero.

La chiave per risolvere questo mistero si trova sotto la superficie dell’oceano, dove un enorme “vuoto” noto come Piana Abissale di Argo ha fornito indizi cruciali. Utilizzando la struttura del fondale marino, i ricercatori hanno dedotto che l’Argoland si era spostato verso nord-ovest, stabilendosi infine sotto le isole del sud-est asiatico. Contrariamente alle aspettative, sotto queste isole non è stato scoperto alcun grande continente. Sono stati invece rinvenuti solo resti di piccoli frammenti continentali, circondati da bacini oceanici molto più antichi.

Gli scienziati dell'Università di Utrecht hanno intrapreso un viaggio per ricostruire cosa ne è stato della terra scomparsa. Hanno scoperto che un altro continente “perduto”, ritrovato nel 2019, era sprofondato nel mantello terrestre, lasciando dietro di sé solo lo strato superiore che formava le montagne dell’Europa meridionale. Tuttavia, Argoland non aveva lasciato dietro di sé resti del genere.

Questa rivelazione evidenzia l’importanza di comprendere il passato geologico della Terra. Il geologo Douwe van Hinsbergen ha spiegato che le ricostruzioni degli ex supercontinenti e la comprensione della geografia della Terra in epoche precedenti sono vitali per ottenere informazioni su processi come l'evoluzione della biodiversità, il clima, la ricerca di materie prime e la comprensione delle formazioni montuose e della tettonica a placche.

Attraverso sette anni di ricerca, il team ha scoperto che Argoland si è frammentato in diversi frammenti, che hanno chiamato Argopelago. Questi frammenti microcontinentali erano separati da bacini oceanici più antichi, simili ad altri continenti sommersi come la Grande Adria e la Zelanda. I frammenti arrivarono nelle loro posizioni attuali circa 300 milioni di anni fa e oggi giacciono nelle profondità delle lussureggianti giungle dell'Indonesia e del Myanmar.

Questa svolta non solo fornisce nuove conoscenze sulla geologia del sud-est asiatico, ma approfondisce anche la nostra comprensione del passato dinamico della Terra e dei meccanismi che modellano il nostro pianeta.

Fonte: Università di Utrecht (URL)