Gli scienziati scoprono un antico buco nero supermassiccio, ampliando la nostra comprensione dell'Universo

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente che mette alla prova la nostra attuale comprensione dell’universo primordiale. Utilizzando il telescopio spaziale James Webb della NASA e l'Osservatorio a raggi X Chandra, i ricercatori hanno scoperto un buco nero che precede quello nella nostra galassia, la Via Lattea ed è dieci volte più grande. Questa scoperta conferma l’ipotesi di vecchia data secondo cui i buchi neri supermassicci esistevano agli albori dell’universo.

Si stima che l’età di questo straordinario buco nero sia di circa 13.2 miliardi di anni, il che lo rende circa 200 milioni di anni più vecchio dei buchi neri precedentemente scoperti. Per metterlo in prospettiva, questo antico colosso ebbe origine solo 670 milioni di anni dopo il Big Bang.

L'autore principale Akos Bogdan, dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysicals, spiega che i buchi neri in alcune galassie possono pesare tra il 10% e il 100% della massa totale di tutte le stelle di quella galassia. Ciò contrasta significativamente con i buchi neri della Via Lattea e delle galassie vicine, che rappresentano solo lo 0.1% della massa totale.

"È ancora molto presto che l'universo diventi un colosso del genere", osserva Priyamvada Natarajan dell'Università di Yale, che ha partecipato allo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy.

I ricercatori ritengono che questo buco nero si sia formato da gigantesche nubi di gas collassate in una galassia vicina. Quando le due galassie si unirono, il buco nero supermassiccio divenne il centro della scena. Confermando la sua esistenza, Chandra ha rilevato i raggi X del buco nero emessi mentre il gas si muove a spirale al suo interno. Questa caratteristica distinguibile lo classifica come un quasar, poiché cresce attivamente ed emette radiazioni intense.

Se da un lato questa scoperta fa luce sugli stadi iniziali dell’universo, dall’altro solleva anche nuove domande sulla formazione e la crescita dei buchi neri. Gli scienziati prevedono che il telescopio Webb, insieme ad altri futuri osservatori, scoprirà buchi neri più antichi, ampliando la nostra conoscenza di questi enigmatici oggetti cosmici.

Domande frequenti

Cos'è un buco nero?

Un buco nero è una regione dello spazio con un'attrazione gravitazionale estremamente forte, così intensa che nulla, nemmeno la luce, può sfuggire alla sua presa. È formato dai resti di stelle massicce che sono collassate sotto la loro stessa gravità.

Cos'è un quasar?

Un quasar è un tipo di buco nero che emette grandi quantità di energia e luce. Si verifica quando un buco nero supermassiccio si nutre attivamente della materia circostante, facendo brillare intensamente il gas.

Come fanno gli scienziati a rilevare i buchi neri?

Gli scienziati usano spesso telescopi spaziali come l’Osservatorio a raggi X Chandra per rilevare i buchi neri. Osservando i raggi X emessi dal gas che cade nei buchi neri, i ricercatori possono confermarne la presenza.

Quali sono le implicazioni della scoperta di antichi buchi neri supermassicci?

La scoperta di antichi buchi neri supermassicci fornisce preziose informazioni sulla formazione e la crescita di questi giganti cosmici. Sfida le teorie esistenti sulla sequenza temporale dello sviluppo del buco nero e contribuisce alla nostra comprensione dell’universo primordiale.