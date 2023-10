Un nuovo studio rivela una vasta regione vulcanica del continente nascosto della Zealandia

Gli scienziati neozelandesi hanno pubblicato uno studio innovativo sulla rivista scientifica Tectonics, svelando nuove informazioni sull’ottavo continente recentemente riconosciuto, la Zealandia. Lo studio mappa per la prima volta la Zealandia – circa le dimensioni della Nuova Zelanda – compresi i suoi bordi sottomarini. Il continente è stato nascosto sotto l'oceano, con solo una piccola parte sopra il livello del mare sotto forma di Nuova Zelanda. La Zealandia è considerata il continente più giovane, più piccolo e più sottile del mondo ed è rimasta in gran parte invisibile ai nostri occhi. Tuttavia, se gli oceani venissero prosciugati, la superficie del Pacifico meridionale si estenderebbe per circa cinque milioni di chilometri quadrati.

La Zealandia, che è composta da una massa nascosta sotto le onde, milioni di anni fa si trovava sopra il livello del mare. I dinosauri vagavano per il suo paesaggio basso e la sua presenza è stata accennata in articoli scientifici per più di un secolo. Tuttavia, è stato solo nel 2017 che uno studio innovativo condotto da GNS Science ha reso la Zealandia un continente riconosciuto. Ora, sei anni dopo, gli scienziati hanno mappato la geologia della parte settentrionale della Zealandia, rivelando un’enorme regione vulcanica eruttata tra 100 e 60 milioni di anni fa lungo il bordo del supercontinente Gondwana.

Secondo lo studio, in precedenza il ruolo del magma nella disgregazione del Gondwana era stato sottovalutato. La regione vulcanica trovata sulla Zealandia copre un'area di 250,000 chilometri quadrati, circa la dimensione della stessa Nuova Zelanda. Lo studio ha anche scoperto l'antica “spina dorsale” della Zealandia, risalente a 250 milioni di anni fa, nota come Batolite Mediano, che si estende per 4,000 chilometri fino alla Nuova Caledonia. Lo studio getta nuova luce sugli eventi geologici della Zealandia che hanno modellato il continente, ma evidenzia anche che c’è ancora molto da esplorare e scoprire in termini di confini fisici e composizione.

