La scoperta di Capitojoppa amazonica: un nuovo genere di vespe nell'Amazzonia peruviana

La Riserva nazionale Allpahuayo-Mishana in Perù è rinomata per la sua incredibile biodiversità e i ricercatori dell'Università di Turku in Finlandia hanno arricchito il suo ricco arazzo di vita con la scoperta di un nuovo genere di vespe, Capitojoppa. I ricercatori, che studiano la biodiversità degli insetti nella riserva da oltre due decenni, hanno descritto il nuovo genere in uno studio pubblicato di recente.

Capitojoppa appartiene alla sottofamiglia Ichneumoninae, nota per le sue vespe grandi e colorate che si trovano principalmente nelle regioni tropicali. Queste vespe si nutrono di bruchi e pupe di falene e farfalle. I ricercatori hanno scoperto diverse specie sconosciute all'interno di questa sottofamiglia, che intendono descrivere in studi futuri.

La Riserva nazionale Allpahuayo-Mishana ha acquisito importanza scientifica alla fine degli anni '1980, quando il botanico Alwyn Gentry ha documentato un numero record di specie di alberi in una piccola area della foresta pluviale. Dal 1998, i ricercatori dell'Università di Turku studiano la biodiversità degli insetti nelle stesse aree di ricerca e hanno trovato un numero notevolmente elevato di specie di insetti. Fu in questa regione che scoprirono Capitojoppa.

Il nome Capitojoppa fornisce informazioni sulle caratteristiche del genere di vespe appena scoperto. "Capito" indica la sua grande testa, proprio come il genere di uccelli barbet Capito trovato in Sud America. La parte "joppa" del nome si riferisce alla somiglianza di Capitojoppa con il genere di vespe Joppa. Il nome specifico della specie, “amazonica”, si riferisce all’Amazzonia.

I ricercatori finlandesi sono stati coinvolti anche negli sforzi di conservazione nella riserva Allpahuayo-Mishana. La regione è nota per la sua impareggiabile abbondanza di specie e i ricercatori stanno studiando l’impatto delle attività umane, come il cambiamento climatico, sulla foresta pluviale.

La scoperta della Capitojoppa amazonica contribuisce alla crescente comprensione dell’incredibile biodiversità all’interno della Riserva Nazionale Allpahuayo-Mishana. La continua ricerca nella regione aiuterà a far luce sugli effetti delle attività umane su questo ecosistema unico.

Fonte:

– “Capitojoppa, a new genus of Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) from Peruvian Amazonia” di Brandon R. Claridge, Kari M. Kaunisto e Ilari E. Sääksjärvi, 1 settembre 2023, ZooKeys. DOI: 10.3897/zookeys.1178.108929