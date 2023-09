Il ruolo della coda magnetica terrestre nella formazione dell'acqua sulla Luna

By

Un recente studio ha fatto luce sull’origine dell’acqua sulla Luna e suggerisce che le onde di elettroni nella coda magnetica terrestre potrebbero essere responsabili della generazione di H2O congelata sulla superficie lunare. Mentre la presenza di ghiaccio sulla Luna è nota da tempo, la fonte di quest’acqua è rimasta un mistero.

La ricerca, guidata da Shai Li dell'Università delle Hawaii, collega la presenza di acqua sulla Luna alla regione intorno alla Terra conosciuta come magnetosfera. La magnetosfera funge da scudo, proteggendo la Terra dalle radiazioni delle particelle solari e cosmiche.

Mentre la Luna orbita attorno alla Terra, passa attraverso la coda magnetica, che è una coda allungata creata dal vento solare che spinge contro la magnetosfera. Questa coda contiene particelle altamente cariche, inclusi elettroni e ioni. La coda magnetica protegge la Luna dalle particelle cariche consentendo comunque alla luce di raggiungere la superficie lunare.

Lo studio, basato sui dati raccolti dalla navicella spaziale indiana Chandrayaan-1, ha osservato che la formazione di acqua sulla Luna non diminuiva come previsto quando passava attraverso la coda magnetica. Studi precedenti avevano suggerito che la formazione di acqua sulla superficie lunare fosse dovuta principalmente agli ioni idrogeno presenti nei venti solari. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che devono esserci ulteriori fonti di formazione di acqua nella coda magnetica.

I ricercatori propongono che gli elettroni ad alta energia all’interno della coda magnetica reagiscano con il suolo lunare, rilasciando idrogeno intrappolato che può poi formare acqua. Sono previste ulteriori indagini sul contenuto di acqua ai poli lunari durante diversi punti del passaggio della Luna attraverso la coda magnetica per ottenere una migliore comprensione di questo processo.

Questa ricerca è significativa in quanto aiuta gli scienziati a localizzare le fonti d’acqua sulla Luna, che saranno cruciali per le future missioni lunari a lungo termine e potenzialmente per la creazione di insediamenti umani.

