Le misteriose onde di plasma “cantanti” che circondano Mercurio

Gli scienziati hanno fatto un'affascinante scoperta sul pianeta più piccolo del nostro sistema solare, Mercurio. Guidati dall'astronomo Mitsunori Ozaki dell'Università di Kanazawa in Giappone, i ricercatori hanno rilevato onde di plasma "cantanti" che circondano Mercurio, che potrebbero ampliare la nostra comprensione dell'ambiente magnetico del pianeta.

Mercurio è unico in quanto è privo di un forte campo magnetico a causa della sua vicinanza al sole. La scoperta di queste onde di plasma, o suoni “sibilanti”, è significativa perché vengono tipicamente osservate e registrate dalle atmosfere di pianeti come la Terra, Giove e Saturno. Tuttavia, questa è la prima volta che tali onde vengono trovate attorno a Mercurio, un pianeta con un’atmosfera quasi inesistente a causa del costante bombardamento dei venti solari e delle radiazioni solari.

A differenza della Terra, che ha fasce di radiazione permanenti come lo strato di ozono per intrappolare la radiazione solare, Mercurio è privo di questa protezione. Pertanto, questa nuova scoperta apre opportunità per studiare come il vento solare modella il debole campo magnetico di Mercurio.

Negli ultimi mesi sono emersi anche altri fatti interessanti su Mercurio. Nonostante la mancanza di atmosfera, il pianeta ha la sua aurora unica. Inoltre, Mercurio è noto per la sua rapida orbita attorno al sole, completando una rivoluzione in soli 88 giorni terrestri. Sorprendentemente, non è il pianeta più caldo del nostro sistema solare; quel titolo va a Venere, grazie alla sua densa atmosfera. Inoltre, gli scienziati hanno osservato che Mercurio si sta gradualmente restringendo, un fenomeno che ha lasciato perplessi i ricercatori per molti anni.

Questa scoperta delle onde di plasma attorno a Mercurio amplia la nostra conoscenza del pianeta e del suo ambiente magnetico. Presenta nuove opportunità per gli scienziati per approfondire i misteri di Mercurio e ottenere una migliore comprensione degli effetti del vento solare su questo pianeta roccioso.

Fonte:

– Università di Kanazawa

– Avviso di scienza