Il bacino sottomarino della Nuova Zelanda potrebbe risolvere il mistero dei terremoti “silenziosi”.

Un bacino sottomarino scoperto di recente al largo delle coste della Nuova Zelanda potrebbe contenere la chiave per comprendere i terremoti “silenziosi” che si verificano nella zona di subduzione di Hikurangi. La zona di subduzione, dove la placca tettonica del Pacifico si tuffa sotto la placca tettonica australiana, è responsabile della generazione di una quantità significativa di energia repressa. Gli scienziati sono stati a lungo perplessi dalla vasta gamma di terremoti osservati lungo questa zona, che si ritiene sia influenzata dalla presenza di fluidi.

Studi precedenti hanno indicato che l’idratazione indebolisce le faglie all’interno della zona di subduzione, ma è solo di recente che gli scienziati hanno acquisito informazioni sui meccanismi alla base di questo processo. Inoltre, i ricercatori hanno iniziato a riconoscere il ruolo dei terremoti “a lento scorrimento”, che spostano gradualmente le faglie senza essere avvertiti in superficie.

Tuttavia, fino ad ora, non c’erano prove geologiche dirette a sostegno dell’esistenza di un grande serbatoio d’acqua lungo la zona della faglia. L'autore principale Andrew Gase ha utilizzato scansioni sismiche per creare un'immagine 3D di un antico altopiano vulcanico, rivelando spessi strati di sedimenti che circondano vulcani sepolti. L'analisi dei campioni di carotaggio ha mostrato che quasi la metà del volume della roccia era composto da acqua.

Questa scoperta è significativa perché si ritiene che la pressione dell’acqua sotterranea svolga un ruolo nel rilasciare lo stress tettonico attraverso i terremoti a lento scorrimento. Si pensa che i sedimenti ricchi d'acqua di solito fungano da trappola per l'acqua sotterranea, ma in questo caso la faglia conteneva poco di questo tipico materiale. Invece, i ricercatori sospettano che gli antichi vulcani e le rocce trasformate trasportassero grandi volumi di acqua nella faglia.

Questi risultati contribuiranno alla ricerca in corso sugli effetti dei fluidi intrappolati sui terremoti di grandi dimensioni. Gli scienziati intendono modellare l'influenza dei fluidi sui terremoti in tutta la regione, il che alla fine aiuterà a sviluppare calcoli più accurati sul rischio di tsunami per la Nuova Zelanda. Questa ricerca ci avvicina alla comprensione delle dinamiche delle zone di subduzione e dei potenziali rischi che comportano.

Fonti: NZ Herald