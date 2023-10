Nuove scoperte: svelare i segreti dell'acqua nascosta della Terra

By

La scienza è un viaggio senza fine volto a svelare misteri e una recente scoperta ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione delle fonti d’acqua della Terra. Tutto è iniziato con un documento di ricerca del 2014 intitolato “Disidratazione in fusione nella parte superiore del mantello inferiore”, che ha scoperto un affascinante segreto nascosto a circa 400 miglia sotto la superficie.

All’interno di una particolare roccia conosciuta come “ringwoodite”, gli scienziati hanno trovato prove di un’immensa riserva d’acqua che sfida la nostra comprensione convenzionale. A differenza del liquido, del solido o del gas, l'acqua all'interno della ringwoodite esiste in un quarto stato: una configurazione simile a una spugna. La struttura cristallina della ringwoodite possiede proprietà uniche che attirano l'idrogeno e intrappolano l'acqua, portando a questo straordinario fenomeno.

Ciò che rende questa scoperta ancora più sbalorditiva è la dimensione del serbatoio d’acqua nascosto. Analizzando l'attività sismica e le onde d'urto, i ricercatori hanno concluso che se anche solo l'1% della roccia contiene acqua, sotto la superficie terrestre deve esserci una quantità di acqua tre volte superiore a quella contenuta nei nostri oceani. Questa sorprendente rivelazione sfida il nostro concetto di ciclo dell’acqua, espandendolo ben oltre il familiare scambio tra atmosfera, acque superficiali e oceani.

Il geofisico Steve Jacobsen, che ha svolto un ruolo fondamentale nella scoperta, suggerisce che questa svolta potrebbe fornire la prova di un ciclo dell’acqua dell’intera Terra. Un ciclo del genere potrebbe spiegare l’abbondanza di acqua liquida sulla superficie del nostro pianeta ed è oggetto di indagine scientifica da decenni.

Questo risultato non è isolato. In una recente esplorazione delle profondità marine condotta dallo Schmidt Ocean Institute, è emersa un'altra scoperta rivoluzionaria. Nascosto sotto il fondale marino, è stato portato alla luce un ecosistema completamente nuovo brulicante di vermi, lumache, batteri e altri organismi. Questa rivelazione si aggiunge al crescente numero di prove che il nostro pianeta conserva ancora molti segreti, in attesa di essere svelati.

Queste scoperte offrono speranza e ispirazione nel contesto dell’attuale crisi climatica e del degrado ambientale. Sottolineano che c’è molto altro da imparare sul nostro pianeta natale e sul potenziale di mezzi alternativi per rivitalizzare il nostro ambiente. Anche se le implicazioni complete di queste rivelazioni devono ancora essere comprese, una cosa è certa: il nostro viaggio di esplorazione scientifica è lungi dall’essere finito.

FAQ

Cos'è la ringwoodite?

La Ringwoodite è un tipo di roccia che si trova nelle profondità del mantello terrestre. Possiede proprietà uniche che gli permettono di assorbire l'acqua come una spugna.

Come è avvenuta la scoperta dell'acqua nascosta?

Gli scienziati che studiano i terremoti hanno rilevato onde d'urto sotto la superficie terrestre e hanno teorizzato la presenza di acqua nella ringwoodite. Ulteriori calcoli hanno portato alla conclusione che la quantità di acqua sotto la superficie terrestre potrebbe essere tre volte maggiore di quella presente negli oceani.

Che implicazioni ha questa scoperta?

Questa scoperta suggerisce l’esistenza di un ciclo dell’acqua che interessa l’intera Terra, ampliando la nostra comprensione delle fonti d’acqua sul nostro pianeta. Offre una ritrovata speranza per modi alternativi per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e dal degrado ambientale.