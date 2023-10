Scoperto che lo scarico delle acque sotterranee ha un impatto sulla Grande Barriera Corallina

By

Un recente studio condotto da scienziati della Southern Cross University ha rivelato che la Grande Barriera Corallina è influenzata in modo significativo dall’azoto e dal fosforo che entrano nell’ecosistema attraverso lo scarico delle acque sotterranee. Questa scoperta suggerisce che gli attuali sforzi di conservazione e restauro potrebbero dover essere affrontati da una nuova prospettiva.

Lo scarico delle acque sotterranee si riferisce al rilascio di acqua al di sotto della linea di galleggiamento dell'oceano da fonti come le falde acquifere sotterranee e il fondale marino. Utilizzando traccianti naturali, il gruppo di ricerca ha raccolto dati da transetti offshore, fiumi e trivellazioni costiere lungo la costa del Queensland. Il team ha scoperto che lo scarico delle acque sotterranee apportava 10-15 volte più nutrienti rispetto agli apporti fluviali, con l’azoto che entrava nella barriera corallina quasi il doppio attraverso le acque sotterranee rispetto alle acque fluviali.

In precedenza, la maggior parte degli sforzi per mitigare l’impatto dei nutrienti sulla barriera corallina si concentravano sul deflusso dai sistemi fluviali. Tuttavia, questo studio evidenzia la necessità di considerare lo stoccaggio a lungo termine dei nutrienti nelle acque sotterranee, che possono essere scaricati nelle acque costiere nel corso di decenni. Effetti dannosi come fioriture algali, epidemie di stelle marine corona di spine e malattie dei pesci sono stati collegati a livelli eccessivi di nutrienti.

Questa ricerca sottolinea l’importanza di comprendere e gestire le fonti di nutrienti per proteggere la Grande Barriera Corallina. Sono necessari cambiamenti strategici negli approcci gestionali per salvaguardare la barriera corallina per le generazioni future. Gli sforzi devono concentrarsi sulla riduzione degli apporti di nutrienti provenienti sia dalle acque sotterranee che da quelle fluviali.

Lo studio è stato finanziato dall’Australian Research Council, dalla Herman Slade Foundation e dalla Great Barrier Reef Foundation. Facendo luce sulle complesse dinamiche dei nutrienti all’interno dell’ecosistema, questa ricerca contribuisce agli sforzi di conservazione e ripristino in corso per la Grande Barriera Corallina.

Fonte:

– Scienze e tecnologie ambientali: “Lo scarico sottomarino delle acque sotterranee supera gli apporti fluviali come fonte di nutrienti per la Grande Barriera Corallina” di Douglas R. Tait, Isaac R. Santos, Sèbastien Lamontagne, James Z. Sippo, Ashley McMahon, Luke C. Jeffrey e Damien T. Maher

– Università della Croce del Sud