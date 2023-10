Un nuovo studio rileva che lo scioglimento dei ghiacciai antartici perde ghiaccio a un ritmo allarmante a causa dello scioglimento dell'acqua

Uno studio innovativo condotto dai ricercatori dello Scripps Institution of Oceanography ha rivelato un fattore significativo che contribuisce alla rapida perdita di ghiaccio dai ghiacciai antartici: l’acqua di fusione che scorre da sotto i ghiacciai. Queste informazioni cruciali, precedentemente trascurate, potrebbero portare a un aumento stimato del 15% del tasso di innalzamento del livello del mare entro il 2300.

Lo studio si è concentrato su due ghiacciai nell’Antartide orientale, Denman e Scott, che collettivamente contengono abbastanza ghiaccio da causare un incredibile innalzamento del livello del mare di 1.5 metri. Esaminando l’influenza dello “scarico subglaciale”, il flusso di acqua di fusione nel mare da sotto i ghiacciai, i ricercatori hanno scoperto un sostanziale aumento del livello del mare.

L’impatto di questo fenomeno di “acqua di disgelo” precedentemente non contabilizzato non è solo cruciale per comprendere le dinamiche della perdita di ghiaccio ma anche per il benessere delle comunità costiere. Tyler Pelle, autore principale dello studio e ricercatore post-dottorato presso Scripps, ha sottolineato l’importanza di proiezioni accurate dell’innalzamento del livello del mare per milioni di persone che risiedono nelle zone costiere basse. I risultati evidenziano la necessità di una preparazione adeguata per mitigare le potenziali conseguenze.

I ricercatori hanno osservato un sorprendente aumento del 15.7% dell’innalzamento del livello del mare, da 19 mm a 22 mm, entro il 2300, dovuto esclusivamente allo scarico subglaciale. Questo aumento significativo sottolinea l’urgente necessità di incorporare questo processo nei modelli climatici per migliorarne l’accuratezza. Il coautore dello studio, Jamin Greenbaum, ha sottolineato il campanello d'allarme che questa ricerca serve alla comunità dei modellisti, sottolineando la necessità di tenere conto di tali fattori negli studi futuri.

Sebbene l’impatto dello scarico subglaciale sia innegabile, è essenziale notare che lo scenario apocalittico finale risiede nelle azioni dell’umanità riguardo alle emissioni di gas serra. Greenbaum sottolinea che, nonostante i risultati allarmanti, la mitigazione delle emissioni rimane cruciale per combattere le minacce incombenti sul nostro pianeta. Questo studio serve a ricordare duramente che possediamo la chiave per affrontare il cambiamento climatico ed evitare un futuro catastrofico.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è lo scarico subglaciale?



R: Lo scarico subglaciale si riferisce al flusso di acqua di fusione dal sotto dei ghiacciai verso il mare. Svolge un ruolo significativo nell'accelerare la perdita di ghiaccio dai ghiacciai antartici.

D: Di quanto potrebbe aumentare il livello del mare a causa di questo fenomeno?



R: Questo fattore appena scoperto potrebbe comportare un aumento del 15% del tasso di innalzamento del livello del mare entro il 2300.

D: Quali ghiacciai sono stati oggetto dello studio?



R: Lo studio ha esaminato i ghiacciai Denman e Scott nell'Antartide orientale, entrambi contenenti abbastanza ghiaccio da provocare un notevole innalzamento del livello del mare.

D: Perché è importante una proiezione accurata dell’innalzamento del livello del mare?



R: Proiezioni accurate dell’innalzamento del livello del mare sono vitali per una preparazione e un adattamento efficaci nelle comunità costiere, che sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze dell’innalzamento del livello del mare.

D: Come possiamo affrontare le minacce incombenti poste dal cambiamento climatico?



R: Lo studio evidenzia che l'impatto più significativo sul futuro del nostro pianeta risiede nella mitigazione delle emissioni di gas serra. Affrontare le emissioni è essenziale per combattere le sfide urgenti che dobbiamo affrontare.