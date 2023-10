Scoperta spettacolare: barriere coralline incontaminate svelate nelle isole Galápagos

Gli scienziati a bordo della nave da ricerca Falkor hanno fatto una scoperta straordinaria nelle acque che circondano le Isole Galápagos. Utilizzando il robot ROV SuBastian all'avanguardia, che può esplorare profondità fino a 4,500 metri, i ricercatori sono stati in grado di svelare due barriere coralline di acqua fredda precedentemente sconosciute. Queste straordinarie barriere coralline, situate tra i 370 e i 420 metri sotto la superficie, hanno aggiunto una nuova dimensione alla nostra comprensione della Riserva Marina delle Isole Galápagos.

Con una lunghezza di oltre 800 metri, la barriera più grande equivale a otto campi da calcio, mentre la barriera più piccola si estende per 250 metri. Ciò che è veramente notevole in queste formazioni coralline è la ricchezza di specie di coralli duri che ospitano, suggerendo che hanno coltivato la biodiversità marina per migliaia di anni. Questa entusiasmante rivelazione si basa sulla scoperta fatta nell’aprile 2023, quando le barriere coralline profonde furono inizialmente scoperte all’interno della Riserva marina delle Galápagos dagli scienziati a bordo della R/V Atlantis della Woods Hole Oceanographic Institution.

L'obiettivo principale della spedizione era utilizzare la tecnologia di scansione laser per generare mappe ad altissima risoluzione di queste barriere coralline. Attraverso l'uso di scanner laser in grado di produrre mappe con una risoluzione di due millimetri, i ricercatori sono stati in grado di identificare la vasta gamma di organismi che risiedono sul fondo marino. Tradizionalmente, le tecnologie di mappatura subacquea sono state limitate nella loro capacità di catturare immagini di organismi viventi a causa della loro grossolana risoluzione. Tuttavia, questo innovativo metodo di scansione laser ha aperto nuove possibilità per studiare gli ecosistemi sottomarini con un dettaglio senza precedenti.

Oltre alla scoperta delle barriere coralline, gli scienziati si sono imbattuti anche in due montagne sottomarine precedentemente inesplorate. Queste montagne sottomarine, la cui esistenza si sospettava sulla base dei dati satellitari, sono state ora confermate e meticolosamente mappate utilizzando una tecnologia all’avanguardia. Queste preziose informazioni non solo contribuiscono alla comprensione scientifica, ma costituiscono anche la base per un processo decisionale efficace nella conservazione e preservazione di questi ecosistemi unici.

La Direzione del Parco Nazionale delle Galápagos ha riconosciuto l’importanza di questa ricerca, sottolineando l’importanza delle dinamiche geologiche nel modellare gli ecosistemi delle profondità marine. Attraverso l'indagine e la mappatura continua di queste regioni remote, ci assicuriamo che le Isole Galápagos rimangano un brillante esempio della bellezza della natura e dell'importanza ecologica.

