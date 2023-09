Gli scienziati scoprono la struttura in legno più antica del mondo in Zambia

Sommario:

Gli scienziati dello Zambia hanno trovato i resti di quella che si ritiene sia la struttura in legno più antica del mondo. Risalente a 476,000 anni fa, è cento volte più antica delle piramidi d'Egitto. La scoperta è stata fatta a Kalambo Falls, un sito che contiene prove di occupazione umana dalla prima età della pietra ai tempi moderni. I resti lignei conservati sono stati rinvenuti in un'area con una falda freatica alta, che ha contribuito a prevenire la decomposizione del materiale organico. Il team, guidato dal professor Larry Barham dell'Università di Liverpool, ha scoperto che la struttura in legno era costituita da due tronchi ad incastro uniti da una tacca. Hanno anche recuperato quattro strumenti di legno, tra cui un cuneo, un bastone da scavo, un tronco tagliato e un ramo dentellato. Questi risultati suggeriscono una precoce diversità nelle tecniche di lavorazione del legno e mettono in discussione le nozioni precedenti sulla conoscenza tecnica dei primi ominidi. La scoperta ha preceduto la comparsa dell’uomo moderno di migliaia di anni.

Il team ha anche trovato prove che il legno era stato modellato con un bordo simile a una mannaia, indicando la capacità di lavorare il legno su larga scala. La fitta foresta e la falda freatica alta di Kalambo hanno fornito le condizioni perfette per la creazione di un ambiente edificato, come piattaforme rialzate o passerelle. La scoperta mette in discussione la percezione che i primi ominini fossero principalmente raccoglitori mobili con una diversità tecnologica limitata.

Fonte:

– Posta nazionale: https://nationalpost.com/article/content/1384655/scientists-discover-world-s-oldest-wooden-structure-in-zambia