Antica placca tettonica riscoperta nel Mar Cinese Meridionale

Gli scienziati hanno recentemente riscoperto una placca tettonica perduta da tempo che esisteva sotto il Mar Cinese Meridionale. Chiamata “piastra del Ponto”, questa antica placca era un tempo grande un quarto dell’Oceano Pacifico e scomparve circa 20 milioni di anni fa. L'unica prova della sua esistenza proviene da alcuni frammenti di roccia rinvenuti nelle montagne del Borneo e dai resti della sua grande lastra rinvenuti nelle profondità del mantello terrestre.

La placca del Ponto prende il nome dall'Oceano Ponto, un oceano che esisteva nel periodo in cui la placca era ancora presente. Questa scoperta è particolarmente sorprendente perché la sua esistenza non era precedentemente nota. I ricercatori dell’Università di Utrecht nei Paesi Bassi stavano inizialmente studiando la placca del Pacifico sotto l’Oceano Pacifico quando si sono imbattuti nelle prove della placca del Ponto. Analizzando i campioni di roccia raccolti nel Borneo, hanno scoperto che la latitudine di queste rocce non corrispondeva alla latitudine di nessun'altra placca conosciuta.

Per svelare questo mistero, i ricercatori hanno utilizzato modelli computerizzati per studiare la geologia della regione negli ultimi 160 milioni di anni. Le loro scoperte hanno rivelato che le rocce del Borneo riempivano una lacuna che si ritiene fosse sostenuta dalla placca Izanagi. Invece, scoprirono la presenza di una placca precedentemente sconosciuta, che chiamarono placca del Ponto. I ricercatori ritengono che la placca del Ponto si sia formata almeno 160 milioni di anni fa e si sia gradualmente ridotta di dimensioni fino a scomparire quando è stata spinta sotto la placca australiana a sud e sotto quella cinese a nord.

Questa recente scoperta fa luce sulla storia geologica del Mar Cinese Meridionale e fornisce approfondimenti sull’antica tettonica a placche. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Gondwana Research e si basano su ricerche precedenti che suggerivano l’esistenza della placca del Ponto. Uno studio decennale condotto dallo stesso gruppo di ricerca ha identificato una grande lastra di origine sconosciuta all'interno del mantello terrestre, e ora è stato confermato che questa lastra è il resto rimanente della placca del Ponto.

Nel complesso, questa scoperta evidenzia la natura dinamica della crosta terrestre e l’importanza di svelare la sua storia geologica per comprendere meglio il passato del nostro pianeta. L'identificazione della placca del Ponto amplia la nostra conoscenza delle antiche placche tettoniche e di come queste contribuiscano al complesso puzzle dell'evoluzione geologica della Terra.

Fonte:

– “Una placca tettonica perduta da tempo scoperta sul fondo del mare” – WordsSideKick.com

– “Ricostruzioni del Gondwana, una possibile causa della subsidenza del Cenozoico medio-tardivo sui margini del Mar Cinese Meridionale” – Gondwana Research