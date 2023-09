La scoperta della struttura costruita dall'uomo più antica del mondo getta nuova luce sulla prima tecnologia umana

Archeologi britannici e africani hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nell'Africa meridionale: la prova della più antica struttura costruita dall'uomo al mondo. Questa imponente struttura, costruita da una specie umana estinta oltre mezzo milione di anni fa, è stata trovata nello Zambia settentrionale in un terreno impregnato d'acqua. Si ritiene che la struttura, realizzata in legno lavorato, servisse da pista sopraelevata o piattaforma attraverso terreni paludosi o all'interno di un'area umida.

Questa struttura appena portata alla luce è almeno due volte più antica di qualsiasi altra struttura conosciuta realizzata dall’uomo. Si prevede che la sua scoperta rivoluzionerà la comprensione archeologica della prima tecnologia umana e delle capacità cognitive. Ciò suggerisce che i primi esseri umani possedessero competenze sofisticate in ingegneria e falegnameria molto prima di quanto si pensasse in precedenza.

La pista o piattaforma costruita dall'uomo è solo una piccola parte di un più ampio insediamento umano preistorico lungo la sponda meridionale del fiume Kalambo. Questa posizione si trova in prossimità delle straordinarie meraviglie naturali di una cascata alta 235 metri e di un canyon profondo 300 metri. La topografia locale unica, che comprende paludi, laghi e boschi fluviali, probabilmente attirò i primi cacciatori-raccoglitori umani nella zona.

Gli archeologi hanno anche scoperto strumenti di pietra utilizzati per tagliare, sminuzzare e raschiare, nonché un possibile focolare per cucinare. Gli esseri umani preistorici che vivevano in questa zona erano membri della specie estinta Homo heidelbergensis, che prosperò tra 600,000 e 300,000 anni fa. A quel tempo l’Homo heidelbergensis aveva già colonizzato l’Africa, l’Asia occidentale e l’Europa, ma alla fine si estinse, forse a causa della concorrenza di specie umane più avanzate come l’Homo sapiens e i Neanderthal.

Il progetto di ricerca Deep Roots of Humanity, una collaborazione tra Regno Unito, Belgio e Zambia, ha condotto le indagini archeologiche negli ultimi quattro anni. Per determinare l'età della struttura e altri reperti sono state utilizzate tecniche di datazione con luminescenza. Secondo il professor Larry Barham, direttore del progetto, questa scoperta metterà in discussione le percezioni esistenti sulle specie umane estinte e fornirà nuove informazioni sull'evoluzione umana.

Definizioni:

– Pista sopraelevata: un percorso rialzato, spesso costruito come mezzo per attraversare terreni difficili come paludi o zone umide.

– Preistorico: riferito a un periodo precedente alla storia documentata, in genere il tempo prima dello sviluppo della lingua scritta e dell’invenzione dei sistemi di scrittura.

– Datazione con luminescenza: un metodo utilizzato per determinare l’età di minerali o manufatti misurando la radiazione accumulata nel tempo.