La più antica struttura costruita dall'uomo al mondo portata alla luce nell'Africa meridionale

Archeologi provenienti da Regno Unito, Belgio e Zambia hanno scoperto la struttura più antica del mondo costruita dall'uomo nell'Africa meridionale. Questa struttura, che ha almeno mezzo milione di anni, era fatta di legno lavorato e probabilmente veniva utilizzata come pista sopraelevata o piattaforma rialzata in una zona umida. La scoperta è stata fatta in un terreno impregnato d'acqua nel nord dello Zambia ed è due volte più antica di qualsiasi struttura precedentemente conosciuta realizzata dall'uomo. Si prevede che questa scoperta cambierà la comprensione degli archeologi della prima tecnologia umana e delle capacità cognitive.

La struttura in legno è solo una piccola parte di una più ampia presenza umana preistorica lungo la sponda meridionale del fiume Kalambo. L'area, nota per le sue meraviglie naturali - una cascata alta 235 metri e un canyon profondo 300 metri - probabilmente attirò nella regione i primi cacciatori-raccoglitori umani. Le cascate e la variegata topografia locale fornivano risorse e opportunità per la caccia e la raccolta. Le immediate vicinanze delle cascate avevano paludi, piccoli laghi, corsi d'acqua, boschi fluviali e una fertile pianura alluvionale. Il fiume sfocia nel Lago Tanganica, che è ricco di pesci e avrebbe attirato animali.

Gli archeologi hanno trovato due parti della struttura in legno: una sezione di tronco d'albero lunga 1.4 metri e un ceppo d'albero. Questi furono modificati da falegnami preistorici. Hanno scoperto anche strumenti per tagliare, tritare e raschiare in pietra, nonché un possibile focolare per cucinare. Gli esseri umani preistorici che vivevano lì erano membri della specie ormai estinta Homo heidelbergensis, che fiorì tra 600,000 e 300,000 anni fa.

Il progetto di ricerca, denominato "Le radici profonde dell'umanità", ha coinvolto esperti delle università di Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway e Liegi, nonché il Consiglio dei musei nazionali dello Zambia e la Commissione per la conservazione del patrimonio nazionale. Per determinare l’età dei reperti sono state utilizzate tecniche di datazione con luminescenza. Il professor Larry Barham, direttore del progetto, ha affermato che questa scoperta sta cambiando la nostra comprensione di una specie umana estinta da tempo.

Fonte:

– Natura (relazione accademica): [link]

– Progetto di ricerca Deep Roots of Humanity e Università di Liverpool: [link]