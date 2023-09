Una nuova scoperta rivela la struttura costruita dall'uomo più antica del mondo

By

Archeologi britannici e africani hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe cambiare la nostra comprensione della tecnologia e delle capacità cognitive dei primi esseri umani. Hanno trovato prove della più antica struttura costruita dall’uomo nell’Africa meridionale, costruita da una specie umana estinta circa mezzo milione di anni fa. È probabile che la struttura, realizzata in legno lavorato, servisse da pista sopraelevata o piattaforma rialzata. È stato scoperto in un terreno impregnato d'acqua nel nord dello Zambia ed è almeno due volte più antico di qualsiasi altra struttura conosciuta realizzata dall'uomo.

Questa scoperta faceva parte di una più ampia presenza umana preistorica sulla sponda meridionale del fiume Kalambo. Situata a poche centinaia di metri a monte delle imponenti cascate Kalambo, alte 235 metri, e di un canyon profondo 300 metri, quest'area attirò i primi cacciatori-raccoglitori umani, tra cui i primi "ingegneri" edili e carpentieri del mondo.

La diversa topografia della regione, caratterizzata da paludi, laghi, corsi d'acqua, boschi fluviali, pendii ricoperti da diverse specie di alberi e una foresta pluviale generata dagli spruzzi della cascata, forniva abbondanza di risorse e attirava vari animali. Gli archeologi hanno scoperto anche strumenti per tagliare, tritare e raschiare in pietra, nonché un possibile focolare per cucinare.

Gli esseri umani preistorici che costruirono la struttura facevano parte di una specie estinta conosciuta come Homo heidelbergensis, che esisteva tra 600,000 e 300,000 anni fa. Circa 300,000 anni fa, questa specie si estinse, probabilmente a causa della concorrenza di specie umane più avanzate come i Neanderthal e l’Homo sapiens.

La scoperta è stata fatta da archeologi e scienziati delle università di Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway e Liegi, nonché dal Consiglio dei musei nazionali dello Zambia e dalla Commissione per la conservazione del patrimonio nazionale. La datazione dei reperti, mediante tecniche di datazione a luminescenza, è stata effettuata da esperti dell'Università di Aberystwyth.

Questa nuova scoperta fa luce sulle prime capacità tecnologiche e cognitive degli esseri umani e sottolinea l’importanza dell’area delle cascate Kalambo nella comprensione dell’evoluzione umana.

