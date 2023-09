Archeologi britannici e africani scoprono la struttura più antica del mondo costruita dall'uomo

Archeologi provenienti dal Regno Unito e dall'Africa hanno scoperto le prove della più antica struttura costruita dall'uomo al mondo, che fu costruita da una specie umana estinta circa mezzo milione di anni fa. La struttura, realizzata in legno lavorato, è stata trovata nell'Africa meridionale e si ritiene che sia stata utilizzata come pista sopraelevata o piattaforma attraverso zone paludose o zone umide. Si prevede che questa scoperta, antica almeno il doppio di qualsiasi altra struttura conosciuta realizzata dall'uomo, cambierà la comprensione degli archeologi della prima tecnologia umana e delle capacità cognitive.

La struttura è stata portata alla luce in un terreno impregnato d'acqua nel nord dello Zambia e rappresentava solo una piccola parte di una presenza umana preistorica sulla sponda meridionale del fiume Kalambo. È stato trovato vicino alle famose cascate Kalambo e al profondo canyon. Si pensa che le cascate e la topografia locale unica abbiano attirato nella zona i primi cacciatori-raccoglitori umani, tra cui i primi ingegneri edili e carpentieri del mondo.

L'area circostante le cascate comprendeva una fertile pianura alluvionale, paludi, laghi, corsi d'acqua, boschi fluviali, pendii coperti di boschi e una foresta pluviale generata dalle cascate. Questi diversi ambienti avrebbero attratto vari tipi di animali, insieme a diverse piante, frutti e noci, che a loro volta avrebbero attratto i primi esseri umani.

Gli archeologi hanno scoperto una sezione di 1.4 metri di un tronco d'albero e un ceppo d'albero, entrambi modificati da falegnami preistorici. Il tronco era sagomato per rastremarsi su entrambe le estremità e aveva una tacca scolpita a forma di U su un lato. Veniva quindi posizionato orizzontalmente sopra il ceppo d'albero sagomato, creando di fatto una "serratura" che manteneva la pista o piattaforma elevata sopra la palude. Nelle vicinanze è stato rinvenuto anche un grosso cuneo di legno, probabilmente utilizzato per spaccare il legname.

Sono stati rinvenuti diversi strumenti in pietra per tagliare, sminuzzare e raschiare, nonché un possibile focolare per cucinare. Gli antichi esseri umani che vivevano in questa zona erano l'Homo heidelbergensis, una specie estinta che un tempo abitava l'Africa, l'Asia occidentale e l'Europa tra 600,000 e 300,000 anni fa.

Le indagini archeologiche sono state condotte da ricercatori provenienti da Regno Unito, Belgio e Zambia negli ultimi quattro anni. Gli esperti dell’Università di Aberystwyth hanno utilizzato tecniche di datazione con luminescenza per determinare l’età dei reperti, esaminando l’ultima volta in cui i minerali nella sabbia circostante sono stati esposti alla luce solare.

Questa scoperta rivoluzionaria contribuirà in modo significativo alla nostra comprensione delle prime civiltà umane e offrirà nuove intuizioni sulle capacità cognitive e sui progressi tecnologici dei nostri antenati.

