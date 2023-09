Scoperta della struttura costruita dall'uomo più antica del mondo nell'Africa meridionale

By

Archeologi britannici e africani hanno scoperto prove della più antica struttura costruita dall'uomo nell'Africa meridionale. Questa straordinaria scoperta, fatta da membri di una specie umana estinta mezzo milione di anni fa, è due volte più antica di qualsiasi altra struttura conosciuta realizzata dall'uomo. Si ritiene che la struttura, realizzata in legno lavorato, servisse come pista sopraelevata o piattaforma rialzata in una zona umida.

È probabile che la scoperta rivoluzionerà la comprensione degli archeologi della prima tecnologia umana e delle capacità cognitive. Il team di ricercatori ha scoperto questa struttura nel nord dello Zambia, in un terreno impregnato d'acqua. Questa piccola parte della presenza umana preistorica si trovava vicino al fiume Kalambo, in prossimità delle cascate Kalambo e di un profondo canyon.

Le straordinarie caratteristiche naturali della zona, comprese le cascate e la diversa topografia, probabilmente attirarono i primi cacciatori-raccoglitori umani. I ricercatori ritengono che questi individui siano stati potenzialmente i primi “ingegneri” e carpentieri edili del mondo. Le cascate Kalambo, a monte della struttura, creano una foresta pluviale localizzata grazie agli spruzzi della cascata. Inoltre, il fiume sfocia nel Lago Tanganica, una ricca zona di pesca che avrebbe attirato una varietà di animali.

Diversi ambienti nella regione avrebbero fornito vari tipi di piante, frutti, noci e animali, attirando così le prime popolazioni umane. Gli archeologi hanno trovato due parti della struttura in legno: una sezione di tronco d'albero lunga 1.4 metri e un ceppo d'albero modificato, entrambi modellati da falegnami preistorici. Il tronco veniva scolpito e modellato prima di essere posizionato orizzontalmente sopra il ceppo, formando una pista o piattaforma sicura ed elevata.

I ricercatori hanno anche scoperto strumenti di pietra per tagliare, sminuzzare e raschiare, indicando la presenza di attività umane precoci nell'area. Hanno identificato gli abitanti del sito come Homo heidelbergensis, una specie estinta fiorita tra 600,000 e 300,000 anni fa.

Questa scoperta rivoluzionaria mette in discussione le ipotesi precedenti sullo sviluppo tecnologico umano iniziale. Le indagini archeologiche, condotte da ricercatori provenienti da Regno Unito, Belgio e Zambia, sono durate quattro anni. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature. Il direttore del progetto, il professor Larry Barham, ritiene che questa scoperta cambierà la nostra comprensione di una specie umana estinta da tempo.

Fonte:

– Natura (rivista scientifica)

– Progetto di ricerca Deep Roots of Humanity e Università di Liverpool

– Professor Larry Barham, Dipartimento di Archeologia, Studi Classici ed Egittologia dell'Università di Liverpool

– Professore Geoff Duller, Università di Aberystwyth