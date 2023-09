La struttura più antica del mondo costruita dall'uomo portata alla luce in Africa

Archeologi provenienti dal Regno Unito e dall'Africa hanno scoperto le prove della più antica struttura costruita dall'uomo al mondo, risalente a mezzo milione di anni fa. La struttura, realizzata in legno lavorato, è stata trovata in un terreno impregnato d'acqua nel nord dello Zambia. Si ritiene che fosse una pista sopraelevata o una piattaforma rialzata in una zona umida, probabilmente utilizzata per la caccia o la macellazione.

Questa scoperta è significativa in quanto mette alla prova la comprensione precedente della tecnologia umana e delle capacità cognitive precoci. La struttura è almeno due volte più antica di qualsiasi altra struttura conosciuta realizzata dall’uomo e fa luce sulle capacità di una specie estinta conosciuta come Homo heidelbergensis.

La struttura in legno è stata trovata sulla sponda meridionale del fiume Kalambo, in un'area che avrebbe attirato i primi cacciatori-raccoglitori umani a causa della sua diversa topografia. Appena a monte della struttura ci sono le cascate Kalambo, una cascata alta 235 metri e un canyon lungo tre miglia con la sua foresta pluviale localizzata. A valle delle cascate, il fiume sfocia nel Lago Tanganica, che avrebbe attirato una varietà di animali.

Gli archeologi hanno anche scoperto strumenti di pietra, un possibile focolare per cucinare e un cuneo di legno utilizzato per spaccare il legname. Questi risultati forniscono ulteriori informazioni sulla vita quotidiana e sulle attività dell’Homo heidelbergensis.

Negli ultimi quattro anni, le indagini archeologiche sono state condotte da ricercatori delle università di Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway e Liegi, nonché dal Consiglio dei musei nazionali dello Zambia e dalla Commissione per la conservazione del patrimonio nazionale.

Secondo il direttore del progetto, il professor Larry Barham, questa scoperta cambierà il modo in cui pensiamo a una specie umana estinta da tempo. L'età della struttura è stata determinata utilizzando tecniche di datazione con luminescenza da esperti dell'Università di Aberystwyth.

Fonte:

– [fonte 1]

– [fonte 2]