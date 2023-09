La scoperta della struttura costruita dall'uomo più antica del mondo nell'Africa meridionale

Archeologi provenienti da Regno Unito, Belgio e Zambia hanno scoperto la struttura più antica del mondo costruita dall'uomo nell'Africa meridionale. La struttura, realizzata in legno lavorato, è stata portata alla luce in un terreno impregnato d'acqua nel nord dello Zambia. È almeno il doppio di qualsiasi altra struttura conosciuta creata dall’uomo ed è probabile che cambi la nostra comprensione delle prime tecnologie umane e delle capacità cognitive.

Si ritiene che la struttura sia stata costruita da una specie umana estinta mezzo milione di anni fa. Probabilmente veniva utilizzato come pista sopraelevata attraverso le paludi o come piattaforma rialzata in una zona umida, forse per la caccia o la macellazione. Il ritrovamento è stato rinvenuto sulla sponda meridionale del fiume Kalambo, poche centinaia di metri a monte di una cascata alta 235 metri e di un canyon profondo 300 metri. Queste meraviglie naturali potrebbero aver attratto i primi cacciatori-raccoglitori umani nella zona.

L'area circostante la struttura presentava diversi ambienti, tra cui una grande pianura alluvionale, paludi, laghi, fiumi, boschi e una foresta pluviale locale generata dagli spruzzi della cascata. Ciascuno di questi ambienti avrebbe attratto diversi animali e piante, fornendo risorse ai primi esseri umani.

Gli archeologi hanno trovato due parti della struttura in legno: una sezione di un tronco d'albero lunga 1.4 metri e un ceppo d'albero, entrambi modificati da falegnami preistorici. Queste modifiche hanno consentito di posizionare saldamente il tronco sulla parte superiore del ceppo, creando una piattaforma o pista rialzata. Nel sito sono stati rinvenuti anche altri strumenti in pietra, un possibile focolare per cucinare e un cuneo di legno per spaccare la legna.

Gli esseri umani preistorici che costruirono la struttura erano membri di una specie estinta conosciuta come Homo heidelbergensis. Questa specie, vissuta tra 600,000 e 300,000 anni fa, aveva già colonizzato gran parte dell'Africa, dell'Asia occidentale e dell'Europa. Tuttavia, circa 300,000 anni fa, l’Homo heidelbergensis si estinse, probabilmente a causa della concorrenza di specie umane più recenti come i Neanderthal e l’Homo sapiens.

La scoperta fa parte del progetto di ricerca in corso "Deep Roots of Humanity" guidato dal professor Larry Barham dell'Università di Liverpool. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature. Sono state utilizzate tecniche di datazione con luminescenza per determinare l'età della struttura e di altri manufatti trovati nel sito.

Questa scoperta rivoluzionaria fornisce preziose informazioni sull’evoluzione della prima tecnologia umana e amplia la nostra conoscenza delle capacità delle specie umane estinte.

Fonte:

- Natura

– Progetto di ricerca Deep Roots of Humanity e Università di Liverpool