Gli scienziati scoprono megaletti che rivelano antichi eventi catastrofici nel Mar Mediterraneo

Una scoperta rivoluzionaria da parte degli scienziati ha svelato una serie di “megaletti” sul fondo del Mar Mediterraneo, facendo luce sugli eventi catastrofici che hanno ripetutamente colpito la regione per migliaia di anni. Questi megabed sono depositi di sostanze formatesi in bacini marini a seguito di eruzioni vulcaniche e altri eventi catastrofici.

I ricercatori si sono imbattuti in questi straordinari letti mentre studiavano i depositi di sedimenti vicino a un enorme vulcano sottomarino nel Mar Tirreno, che fa parte del Mar Mediterraneo lungo la costa occidentale dell’Italia. Studi precedenti avevano accennato all’esistenza di qualcosa nascosto sotto l’oceano, ma è stato solo con la recente pubblicazione sulla rivista Geology che le immagini ad alta risoluzione dei depositi hanno portato alla luce i megaletti.

L'autore principale dello studio Derek Sawyer, professore associato di Scienze della Terra presso la Ohio State University, e i suoi colleghi hanno utilizzato tecniche di imaging avanzate per osservare gli strati di sedimenti in grande dettaglio. Ciò che hanno trovato erano quattro megaletti distinti, ciascuno con uno spessore compreso tra 33 e 82 piedi (da 10 a 25 metri), separati da strati di sedimenti.

I carotaggi estratti dal sito hanno confermato che questi megaletti erano composti da materiale vulcanico. L'età degli strati scoperti variava, con il più antico risalente a circa 40,000 anni, seguito da uno a 32,000 anni, un altro a 18,000 anni e il più giovane formatosi circa 8,000 anni fa.

Per determinare l'origine di questi resti di eruzioni vulcaniche, i ricercatori hanno esaminato l'attività vulcanica nota nella regione. L'area in cui si sono formati i megaletti è nota per la sua significativa attività vulcanica, compreso il supervulcano dei Campi Flegrei, che ha mostrato recenti segni di attività.

Questa scoperta rivoluzionaria ha importanti implicazioni per la comprensione dei rischi vulcanici nella regione. Studiando questi megaletti, gli scienziati mirano ad acquisire informazioni sulle potenziali eruzioni future e sulle minacce che rappresentano. Secondo Derek Sawyer, "L'intero campo è ancora attivo, c'è ancora molta preoccupazione per il futuro, quindi è certamente potenzialmente possibile che possa accadere di nuovo".

Nel complesso, questa scoperta non solo fornisce uno sguardo al passato catastrofico del Mar Mediterraneo, ma sottolinea anche la continua necessità di monitorare e comprendere l’attività vulcanica nella regione per garantire la sicurezza delle popolazioni vicine.

FAQ

Cosa sono i Megabed?

I megabed sono depositi di sostanze formatisi nei bacini marini a causa di eventi catastrofici come le eruzioni vulcaniche.

Come sono stati scoperti i megabed?

I megabeds sono stati scoperti attraverso l’imaging ad alta risoluzione di depositi di sedimenti sul fondo del Mar Tirreno, vicino a un vulcano sottomarino.

Che età hanno i megabed?

Il megabed più antico ha circa 40,000 anni, seguito da altri a 32,000, 18,000 e 8,000 anni.

Qual è il significato di questa scoperta?

Questa scoperta aiuta a comprendere il rischio rappresentato dai vulcani nella regione e sottolinea la necessità di continuare la ricerca e il monitoraggio per garantire la sicurezza delle popolazioni vicine.