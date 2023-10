I geoscienziati scoprono la Zealandia, un continente nascosto, che altera la nostra comprensione della storia della Terra

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che mette alla prova la nostra percezione della geografia della Terra. Un continente nascosto conosciuto come Zealandia, o Te Riu-a-Māui nella lingua Maori, è nascosto in bella vista da quasi 375 anni. Il fatto che questa massa continentale esista è stata oggetto di speculazioni nel corso degli anni, ma è stato solo nel 2017 che i geologi ne hanno finalmente confermato l’esistenza.

La Zealandia si estende su circa 1.89 milioni di miglia quadrate, rendendola più grande del subcontinente indiano. Un tempo faceva parte del supercontinente Gondwana, che comprendeva anche l'Australia orientale e l'Antartide occidentale circa 500 milioni di anni fa. Si ritiene che l’esploratore olandese Abel Tasman abbia incontrato per la prima volta la Zealandia nel 1642 durante la sua ricerca dell’inafferrabile “Grande continente meridionale”. Anche se non trovò la nuova terra, raccolse informazioni dal popolo Maori locale, che rivelò la presenza di un'importante massa continentale a est.

Ciò che rende unica la Zealandia è che la maggior parte del suo territorio si trova sotto la superficie dell'oceano. I geologi del Zealand Crown Research Institute GNS Science hanno usato la Zealandia come esempio per evidenziare come qualcosa di così significativo possa rimanere nascosto per secoli. Il processo attraverso il quale la Zealandia si separò dal Gondwana non è ancora del tutto compreso, ma mette alla prova la nostra comprensione della tettonica a zolle.

Inoltre, la scoperta della Zealandia solleva interrogativi interessanti su come vengono definiti i continenti. Mentre ogni continente della Terra è composto da numerosi paesi, la Zealandia ha solo tre territori. Questa distinzione sfida le definizioni tradizionali e spinge a un'ulteriore esplorazione della storia geologica del nostro pianeta.

FAQ:

D: Dove si trova la Zealandia?

R: La Zealandia si trova principalmente sott'acqua nell'Oceano Pacifico sudoccidentale.

D: Quanto è grande la Zelanda?

R: La Zealandia copre circa 1.89 milioni di miglia quadrate, che è più grande del subcontinente indiano.

D: Quando fu scoperta la Zealandia?

R: La Zealandia fu incontrata per la prima volta nel 1642 dall'esploratore olandese Abel Tasman durante la sua ricerca del "Grande continente meridionale".

D: Come è stata confermata l'esistenza della Zealandia?

R: I geologi hanno confermato l'esistenza della Zealandia nel 2017 attraverso ricerche approfondite e analisi di dati geologici.

D: Cosa rende unica la Zealandia?

R: La Zealandia è per la maggior parte sommersa sotto la superficie dell'oceano e mette alla prova la nostra comprensione della tettonica a placche e della definizione di continente.