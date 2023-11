Immergersi nelle profondità: svelare l'antico mostro marino Jormungander Walhallaensi

By

Una scoperta rivoluzionaria ha recentemente scosso la comunità scientifica: il ritrovamento di una specie di mostro marino lungo 24 piedi. Soprannominata Jormungander Walhallaensi, dal nome del mitico serpente marino del folklore norreno, questa nuova creatura apparteneva alla famiglia dei mosasauri, un gruppo di grandi lucertole acquatiche carnivore che popolavano gli oceani durante il tardo periodo Cretaceo, tra 145.5 e 65.5 milioni di anni fa.

Scienziati e ricercatori hanno descritto Jormungander come un collegamento evolutivo tra due specie di mosasauri precedentemente conosciute, Clidastes e Mosasaurus. Questo misterioso mostro marino sfoggiava diverse caratteristiche notevoli, tra cui pinne che ricordavano la coda di uno squalo, insieme a creste distintive sul cranio che creavano quelle che scherzosamente chiamavano "sopracciglia arrabbiate".

La scoperta di questa straordinaria specie è avvenuta nel 2015, quando è stato rinvenuto un fossile a Walhalla, una piccola cittadina situata nel Nord Dakota, negli Stati Uniti. Nel corso di otto anni scrupolosi, un team di esperti ha esaminato e analizzato meticolosamente l'esemplare, confermando infine l'esistenza di questa nuova specie. Il fossile, straordinariamente conservato, vantava cranio, mascelle, colonna vertebrale e numerose vertebre quasi completi.

I mosasauri, come Jormungander, prosperarono nei mari per milioni di anni prima di incontrare la loro scomparsa definitiva durante l'impatto di un asteroide che spazzò via i dinosauri. Queste antiche creature hanno subito cambiamenti evolutivi significativi, adattandosi a uno stile di vita acquatico e somigliando più alle lucertole o ai serpenti piuttosto che ai loro cugini dinosauri.

Svelare i segreti di creature preistoriche come Jormungander contribuisce a una comprensione più profonda della storia della Terra. Il coautore Clint Boyd del North Dakota Geological Survey ha sottolineato l’importanza di queste scoperte, affermando: “Più riusciamo a riempire la sequenza temporale geografica e temporale, meglio possiamo comprendere queste creature”.

Mentre continuiamo a scavare nel passato della Terra, ogni nuova scoperta svela un capitolo affascinante nell’evoluzione della vita sul nostro pianeta. L'inaugurazione di Jormungander Walhallaensi ci porta in un viaggio affascinante in un tempo ormai passato, facendo luce sull'incredibile diversità e resilienza della vita negli antichi oceani della Terra.

