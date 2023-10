Gli scienziati scoprono materiale inaspettato in un campione dell'asteroide Bennu

Gli scienziati hanno fatto una scoperta entusiasmante quando hanno aperto il contenitore contenente un campione raccolto dall'asteroide vicino alla Terra Bennu. Insieme alle rocce e al suolo extraterrestri previsti, hanno trovato un'abbondanza di materiale scuro a grana fine all'interno del coperchio e della base del contenitore. Questi detriti inaspettati potrebbero fornire preziose informazioni sull’asteroide.

Il campione è stato raccolto come parte della missione OSIRIS-REx della NASA, che ha viaggiato verso Bennu, a 200 milioni di miglia dalla Terra, per un periodo di 7 anni. La missione prevedeva l'atterraggio sulla superficie dell'asteroide e il ritorno sulla Terra per depositare il campione. Il contenitore contenente il campione è stato rapidamente trasportato al Johnson Space Center della NASA a Houston per un'attenta analisi.

Gli asteroidi come Bennu sono resti della prima formazione del sistema solare. Studiare la loro composizione e le loro orbite è fondamentale per comprendere la storia del nostro pianeta e sviluppare strategie per proteggere la Terra da potenziali impatti di asteroidi. L’abbondanza di materiale scoperto nel contenitore è una scoperta entusiasmante, poiché indica che c’è molto più da studiare del previsto.

Gli scienziati ora si prenderanno il tempo necessario per raccogliere tutto il materiale dalla testa del meccanismo all'interno del contenitore. Per analizzare il campione, utilizzeranno varie tecniche microanalitiche, tra cui microscopi elettronici a scansione, raggi X e strumenti a infrarossi. Questi strumenti aiuteranno a determinare la composizione chimica del campione, a identificare minerali idrati o particelle organiche e a scoprire tipi specifici di minerali presenti sull'asteroide.

L'analisi iniziale del campione raccolto da Bennu fornirà ai ricercatori informazioni preziose e li aiuterà a prepararsi per l'esame del campione globale, che sarà rivelato in una trasmissione in diretta della NASA l'11 ottobre. Studiando gli asteroidi come Bennu, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione della formazione del nostro sistema solare e svelare i misteri del cosmo.

Nel frattempo, la navicella spaziale responsabile della consegna del campione, ora denominata OSIRIS-APEX, è in viaggio per studiare un altro asteroide vicino alla Terra chiamato Apophis. Apophis passerà abbastanza vicino alla Terra nel 2029 da essere visibile ad occhio nudo, rendendolo un obiettivo entusiasmante per ulteriori esplorazioni scientifiche.

