La missione OSIRIS-REx della NASA scopre una sorprendente composizione del campione di asteroide

Gli scienziati che hanno partecipato alla missione OSIRIS-REx della NASA sono rimasti sorpresi dalle scoperte inaspettate quando hanno aperto il contenitore che ospitava il campione raccolto dall'asteroide vicino alla Terra Bennu. L’eccesso di materiale scuro e a grana fine aderente al coperchio e alla base del contenitore potrebbe potenzialmente fornire preziose informazioni sulla composizione dell’asteroide.

Il completamento della missione OSIRIS-REx ha segnato una pietra miliare significativa per la NASA. Dopo un viaggio durato 7 anni percorrendo una distanza di 3.86 miliardi di miglia, il 24 settembre la navicella spaziale è atterrata con successo nel deserto dello Utah, dopo una manovra "tocca e vai" sulla superficie di Bennu.

Nell'ottobre 2020, la navicella spaziale ha utilizzato il suo TAGSAM (meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-and-Go) per disturbare la superficie di Bennu e raccogliere un campione. L'abbondanza di materiale raccolto era così grande che si è osservato che le particelle andavano alla deriva nello spazio prima che la testa del campione fosse fissata nel contenitore.

La scoperta inaspettata ha spinto gli scienziati a considerare la possibilità di condurre un rapido esame dei materiali rinvenuti all'interno del contenitore. Studiando il materiale scuro a grana fine che aderisce alle superfici del contenitore, i ricercatori sperano di ottenere preziose informazioni sulla composizione e sull'origine del Bennu.

Comprendere la composizione degli asteroidi come Bennu è fondamentale per gli scienziati per svelare i misteri della formazione e dell'evoluzione del nostro sistema solare. Analizzando i campioni ottenuti da Bennu, i ricercatori mirano a decifrare il ruolo dell'asteroide nelle prime fasi del sistema solare e potenzialmente ottenere informazioni sulle origini della vita sulla Terra.

Questa scoperta inaspettata apre nuove strade per la ricerca e sottolinea l’importanza di missioni spaziali come OSIRIS-REx nell’espandere la nostra conoscenza dell’universo e del nostro posto al suo interno.

