Un singolo filamento di microRNA governa la memoria delle cellule T nel riconoscere le cellule tumorali, secondo uno studio

Un team di ricercatori dell’Università del Massachusetts Amherst ha scoperto il ruolo di un singolo filamento di microRNA, noto come let-7, nel regolare la capacità delle cellule T di riconoscere e ricordare le cellule tumorali. Pubblicata su Nature Communications e sostenuta dal National Institutes of Health, questa ricerca fa luce sui meccanismi alla base delle immunoterapie antitumorali e potrebbe aprire la strada a trattamenti antitumorali migliorati.

Nello studio, condotto da Leonid Pobezinsky ed Elena Pobezinskaya, i ricercatori descrivono come le cellule T svolgono un ruolo vitale nel sistema immunitario. Questi globuli bianchi sono responsabili della lotta contro gli agenti patogeni e le cellule anormali, come le cellule tumorali. Quando le cellule T incontrano antigeni estranei, si attivano e si trasformano in cellule T killer, attaccando gli invasori.

Dopo la battaglia, la maggior parte delle cellule T killer muore, ma alcune sopravvivono e si trasformano in cellule della memoria. Queste cellule della memoria ricordano l’aspetto dell’antigene e rimangono in allerta per future invasioni. Questo processo è simile a come funzionano i vaccini. Esponendo il corpo ad agenti patogeni indeboliti, i vaccini generano cellule di memoria che possono rispondere rapidamente se l’agente patogeno rientra nel corpo.

Tuttavia, i ricercatori volevano comprendere i meccanismi precisi con cui le cellule T formano questi ricordi. Hanno scoperto che let-7, un piccolo frammento di microRNA presente nelle cellule della memoria, svolge un ruolo cruciale. Più let-7 ha una cellula, meno è probabile che venga ingannata dalle cellule tumorali cancerose. Ciò consente alle cellule T di combattere il cancro e ricordare l’aspetto delle cellule cancerose.

Il significato di questa scoperta risiede nel potenziale di potenziamento delle immunoterapie. Comprendendo come viene regolato il let-7 durante il trattamento, i ricercatori potrebbero migliorare la memoria e le capacità del sistema immunitario del corpo. Le cellule della memoria, che possiedono caratteristiche simili alle cellule staminali, possono vivere per molti anni e fornire una protezione duratura contro il cancro e altre malattie.

L'autrice principale Alexandria Wells sottolinea l'impatto traslazionale di questa ricerca, esprimendo entusiasmo per le intuizioni fondamentali acquisite e il potenziale per future immunoterapie. Lo studio della regolazione di let-7 durante il trattamento potrebbe aprire nuove strade per la ricerca e il trattamento del cancro.

Fonti: Comunicazioni sulla natura | Università del Massachusetts Amherst