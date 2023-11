Una svolta nel controllo del comportamento caotico della luce

I ricercatori della City University di New York (CUNY) hanno fatto un passo avanti significativo nel controllo del comportamento caotico della luce. Regolando i modelli di diffusione direttamente dalla sorgente luminosa stessa, il team ha trovato una nuova piattaforma per governare il complesso comportamento della luce. Questa scoperta ha implicazioni di vasta portata per lo stoccaggio dell’energia, l’informatica e l’elaborazione del segnale.

Tradizionalmente, il comportamento della luce è stato studiato in cavità risonanti circolari o di forma regolare. Queste cavità forniscono modelli più prevedibili di rimbalzo e diffusione della luce. Tuttavia, offrono solo una comprensione parziale delle complessità osservate negli scenari del mondo reale.

Per superare questa limitazione, i ricercatori hanno creato una cavità a forma di stadio con la parte superiore aperta e due canali che vi convogliano la luce da lati opposti. Manipolando l'intensità della luce agli ingressi e regolando il ritardo tra di essi utilizzando le manopole sulla cavità dello stadio, il team è stato in grado di controllare l'interazione dei fasci di luce. Questo controllo coerente, noto come “uso della luce per controllare la luce”, è reso possibile dal fenomeno delle “modalità di diffusione senza riflessione” (RSM).

Lo studio ha dimostrato la capacità di manipolare gli RSM, che consentono un'eccitazione e un controllo efficienti di sistemi ottici complessi. Supportando due RSM indipendenti e sovrapposti a determinate frequenze, i ricercatori hanno raggiunto uno stato in cui tutta la luce entrava nella cavità dello stadio senza alcun riflesso verso le porte del canale. Questa innovazione apre nuove possibilità per una migliore memorizzazione, instradamento e controllo dei segnali luminosi in piattaforme ottiche complesse.

Guardando al futuro, i ricercatori intendono esplorare ulteriori complessità nel comportamento della luce aggiungendo più manopole di controllo. Ciò fornirà più gradi di libertà per svelare le complessità del comportamento della luce e far progredire la nostra comprensione di questo fenomeno fondamentale.

