Scoperta una nuova fase di ghiaccio ultracaldo e ad alta densità

Riepilogo: Gli scienziati hanno scoperto una nuova fase di ghiaccio ad alta densità, chiamata Ice XIX, che presenta temperature ultra calde e una maggiore conduttività elettrica. Questa scoperta potrebbe aiutare a spiegare i campi magnetici multipolari osservati attorno a Urano e Nettuno. Utilizzando laser ad alta potenza per simulare condizioni estreme, i ricercatori dello strumento Matter at Extreme conditions presso la Linac Coherent Light Source sono stati in grado di osservare la struttura di Ice XIX. Hanno scoperto che gli atomi di ossigeno si compattano in una struttura cubica centrata sul corpo, mentre gli atomi di idrogeno si muovono liberamente come un fluido, migliorando la conduttività. Questa nuova fase di ghiaccio potrebbe esistere alla giusta profondità all’interno di giganti gassosi ricchi di acqua come Urano e Nettuno, fornendo una spiegazione per gli insoliti campi magnetici rilevati dalla sonda spaziale Voyager II della NASA. La scoperta di Ice XIX contribuisce alla nostra comprensione del complesso diagramma di fase pressione-temperatura dell’acqua e del suo comportamento in condizioni estreme.

L’acqua, un composto cruciale per la vita e abbondante nel nostro sistema solare, presenta varie fasi di ghiaccio cristallino. Le fasi di ghiaccio denso sono particolarmente significative all'interno dei giganti gassosi come Urano e Nettuno. Gli scienziati hanno proposto che gli intricati campi magnetici di questi pianeti siano il risultato del ghiaccio superionico, che possiede una conduttività elettrica unica e si forma in condizioni di alta pressione. Tuttavia, in passato lo studio della struttura del ghiaccio in condizioni estreme è stato impegnativo.

I ricercatori hanno utilizzato lo strumento Matter at Extreme conditions, un laser a elettroni liberi a raggi X ultraveloce, per esaminare la struttura del ghiaccio durante la compressione dinamica guidata dal laser. Sottoponendo l'acqua a pressioni estreme di 2 milioni di atmosfere e temperature di 8,500 ° F, hanno identificato la nuova fase di ghiaccio ad alta densità, Ice XIX. Questa fase ha una struttura reticolare cubica centrata sul corpo e consente una maggiore conduttività elettrica nelle profondità degli interni dei giganti di ghiaccio. I risultati forniscono preziose informazioni sulle origini dei campi magnetici multipolari osservati dalla Voyager II attorno a Urano e Nettuno.

Nel complesso, la scoperta dell'Ice XIX amplia la nostra conoscenza del comportamento dell'acqua in condizioni estreme e del suo ruolo nel modellare le caratteristiche dei corpi celesti. Sottolinea la complessità del diagramma di fase dell’acqua ed evidenzia l’importanza di studiare gli stati di ghiaccio ad alta pressione per comprendere la natura dei giganti gassosi nel nostro sistema solare.

Fonte:

– Rapporti scientifici (2022). DOI: 10.1038/s41598-021-04687-6

– Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti