Scoperto un nuovo enzima: PUCH aiuta a prevenire la diffusione del DNA parassitario

I ricercatori dell’Istituto di biologia molecolare (IMB) di Magonza, in Germania, e dei Max Perutz Labs di Vienna, in Austria, hanno identificato un enzima chiamato PUCH che svolge un ruolo cruciale nel prevenire la diffusione del DNA parassitario nei nostri genomi. La scoperta di questo enzima potrebbe fornire preziose informazioni su come i nostri corpi rilevano e combattono batteri e virus per prevenire le infezioni.

Il nostro corpo ha un sistema immunitario che ci protegge dalle minacce esterne, come virus e batteri. Tuttavia, le nostre cellule devono affrontare minacce anche dall’interno. Circa il 45% del nostro genoma è costituito da sequenze ripetitive di DNA chiamate elementi trasponibili (TE), noti anche come parassiti genomici. Gli TE non hanno una funzione specifica ma possono essere pericolosi poiché hanno la capacità di copiarsi e incollarsi in nuove posizioni all'interno del nostro DNA. Questa attività costante comporta il rischio di mutazioni che possono interrompere la normale funzione cellulare e persino portare al cancro.

Per combattere queste minacce interne, le nostre cellule dispongono di meccanismi per prevenire la diffusione degli TE. L'enzima recentemente scoperto, PUCH, è un attore chiave in questo sistema di difesa. Agisce neutralizzando l'attività degli TE e impedendo loro di moltiplicarsi e inserirsi in diverse parti del nostro DNA.

Comprendere come le nostre cellule combattono questi parassiti genomici è fondamentale per mantenere la stabilità del genoma e prevenire le malattie. La scoperta del PUCH fa luce sugli intricati meccanismi in gioco nella difesa delle nostre cellule contro i TE. Apre inoltre nuove strade per la ricerca sulla risposta immunitaria più ampia e potrebbe avere implicazioni per lo sviluppo di nuove strategie per combattere le infezioni.

I risultati di questo studio, condotto dal professor René Ketting e dal dottor Sebastian Falk, sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

Fonte: Natura (doi: 10.1038/s41586-023-06588-2)