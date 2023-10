Il nuovo asteroide “Polyhymnia” solleva domande su elementi sconosciuti

Un recente studio condotto dall’Università dell’Arizona ha scoperto un asteroide chiamato “Polyhymnia” che sfida gli elementi conosciuti sulla Terra. Lo studio, pubblicato sull'European Physical Journal Plus, rivela che Polyhymnia ha una densità superiore a qualsiasi elemento presente sul nostro pianeta, suggerendo l'esistenza di un elemento attualmente assente dalla nostra tavola periodica.

Polyhymnia si trova nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove ed è classificato come un asteroide "vicino alla Terra" a causa della sua vicinanza al nostro pianeta. Sebbene gli asteroidi possano sembrare poco importanti, la loro composizione ha affascinato sia gli astrofisici che gli scienziati della NASA. In effetti, la NASA sta perseguendo attivamente Polyhymnia per ottenere campioni e indagare ulteriormente sulle sue proprietà.

Johann Rafelski, professore di fisica presso l'Università dell'Arizona, ha commentato la scoperta, affermando che se asteroidi come Polyhymnia contengono elementi superpesanti, ciò solleva interrogativi su come si siano formati questi elementi e sul perché non siano stati scoperti altrove. La densità di Polyhymnia supera anche gli elementi più densi conosciuti sulla Terra, come l'osmio, che è noto per avere il maggior numero di protoni.

Il team dell’Università dell’Arizona ha classificato Polyhymnia come un “CUDO” (Compact Ultradense Object), indicando la presenza di componenti attualmente sconosciuti all’umanità. Si ritiene che questo elemento rimanga stabile con un numero atomico di 164, indicando una densità significativamente più alta di qualsiasi elemento attualmente conosciuto.

La NASA ha già iniziato a sviluppare piani per lanciare un veicolo spaziale senza pilota per studiare e recuperare campioni da Polyhymnia. Questa missione segue una recente collaborazione tra l'Università dell'Arizona e la NASA, che ha riportato con successo campioni da un asteroide chiamato Bennu. Si è scoperto che questi campioni erano ricchi di carbonio, suggerendo la possibilità che all'interno degli asteroidi si trovino metalli preziosi.

La scoperta di Polyhymnia e della sua peculiare densità solleva interrogativi interessanti sull'esistenza di elementi sconosciuti nell'universo e su come si sono formati. L’imminente missione per studiare e recuperare campioni da questo asteroide fornirà preziose informazioni sui misteri del nostro sistema solare.

