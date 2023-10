Scoperto il nuovo enzima PUCH per arrestare la diffusione del DNA parassitario nel nostro genoma

Gli scienziati hanno fatto una scoperta entusiasmante che potrebbe far luce su come i nostri corpi combattono le minacce sia interne che esterne. Un team di ricercatori dell’Istituto di biologia molecolare in Germania e dei Max Perutz Labs in Austria hanno identificato un nuovo enzima chiamato PUCH, che svolge un ruolo cruciale nel prevenire la diffusione di sequenze di DNA parassitarie nei nostri genomi.

I nostri corpi sono costantemente sotto attacco da parte di intrusi estranei, come virus e batteri. Per mantenerci in salute, abbiamo un sistema immunitario che rileva e distrugge questi invasori. Tuttavia, le nostre cellule devono affrontare minacce anche dall’interno, in particolare da sequenze ripetitive di DNA note come elementi trasponibili (TE), che costituiscono il 45% del nostro genoma. I TE, noti anche come “geni saltatori”, hanno la capacità di copiarsi e incollarsi in nuove posizioni nel nostro DNA, causando potenzialmente mutazioni e interrompendo le normali funzioni cellulari.

Per combattere questi nemici interni, le nostre cellule hanno sviluppato un sistema di difesa di proteine ​​specializzate che danno la caccia ai TE e impediscono loro di replicarsi. In un recente studio pubblicato su Nature, i ricercatori hanno scoperto l’enzima PUCH, responsabile della produzione di piccole molecole chiamate piRNA. Questi piRNA rilevano i TE quando tentano di “saltare” e attivano il sistema di difesa genomica per arrestarne la diffusione.

I ricercatori inizialmente hanno trovato PUCH nelle cellule del nematode C. elegans, ma ritengono che possa avere implicazioni per il nostro sistema immunitario. Enzimi con strutture molecolari simili al PUCH, noti come pieghe di Schlafen, sono stati trovati nei topi e nell'uomo e sembrano svolgere un ruolo nell'immunità innata, la prima linea di difesa del nostro corpo contro gli agenti patogeni.

Questa scoperta del PUCH e del suo ruolo nella lotta ai parassiti genomici non solo fornisce informazioni sui meccanismi di difesa del nostro corpo, ma apre anche nuove possibilità per comprendere e sviluppare trattamenti per le malattie infettive. Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare il potenziale delle proteine ​​Schlafen e il loro ruolo conservato nell’immunità in varie specie.

Riferimento:

– “piRNA processing by a trimeric Schlafen-domain nuclease” di Nadezda Podvalnaya, Alfred W. Bronkhorst, Raffael Lichtenberger, Svenja Hellmann, Emily Nischwitz, Torben Falk, Emil Karaulanov, Falk Butter, Sebastian Falk e René F. Ketting, 27 settembre 2023 , Natura. DOI: 10.1038/s41586-023-06588-2