Svelato il colossale mega predatore dell'era giurassica

In una recente scoperta rivoluzionaria, gli scienziati hanno svelato l’esistenza di una creatura straordinaria che ha dominato gli oceani per l’incredibile cifra di 80 milioni di anni durante l’era giurassica. Questo colossale mega predatore, noto come Lorrainosaurus, possedeva un'enorme mascella lunga 4.3 piedi e un elegante corpo a forma di siluro. Appartenente al clade Thalassophonea, comunemente indicato come gli assassini del mare, il Lorrainosaurus prosperò circa 170 milioni di anni fa.

I fossili di questo antico rettile marino, rinvenuti nel nord-est della Francia e attualmente conosciuti come Grand Est, forniscono preziose informazioni sull’esistenza precoce dei pliosauri megapredatori dell’era dei dinosauri. I pliosauri, strettamente imparentati con i plesiosauri, erano rinomati per le loro abili capacità di nuoto e per l'aspetto distintivo che ricordava i delfini paffuti con teste simili a serpenti. Tuttavia, è Lorrainosaurus a distinguersi come il primo pliosauro megapredatore.

Attraverso un'analisi approfondita dei fossili, gli scienziati hanno riesaminato cinque reperti specifici, tra cui tre sezioni della mascella, una corona di dente con una radice e un frammento della sua pinna. Il loro studio ha rivelato caratteristiche significative del Lorrainosaurus, distinguendolo e meritando un ramo unico nell'albero evolutivo del pliosauro. In particolare, il Lorrainosaurus possedeva splenii e ossa della mascella inferiore più ampi e a forma di cuneo rispetto ad altri pliosauri.

Coniati come i "re degli oceani mesozoici", i pliosauridi, incluso il Lorrainosaurus, regnavano sovrani sul loro dominio acquatico. La loro forza e dominio colossali in quell’epoca valsero loro l’etichetta di “dinastia”. Con una mascella capace di inghiottire la preda prescelta, il Lorrainosaurus banchettava con una vasta gamma di grandi animali marini, tra cui squali, tartarughe marine e altri plesiosauri.

È interessante notare che l'emergere dei pliosauri segnò un punto di svolta significativo nella catena alimentare giurassica circa 175 milioni di anni fa. Questo periodo vide un declino dei predatori all'apice come gli ittiosauri simili a delfini, aprendo la strada ai pliosauri per emergere e stabilire la loro supremazia.

Mentre un Lorrainosaurus medio superava una lunghezza di 20 piedi, alcuni di questi assassini del mare si allungavano fino a 50 piedi. Mentre esploriamo le profondità della storia della Terra, queste straordinarie creature continuano ad affascinare la nostra immaginazione e a far luce sulle meraviglie dell'antico mondo marino.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è il Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus è un antico rettile marino che esisteva circa 170 milioni di anni fa durante l'era giurassica. Era un membro del clade Thalassophonea, comunemente noto come gli assassini del mare, ed è considerato il primo pliosauro mega-predatore.

Quali erano le caratteristiche distintive del Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus possedeva un'enorme mascella lunga 4.3 piedi e un corpo aerodinamico a forma di siluro. I suoi splenii e le ossa della mascella inferiore erano più larghi e più a forma di cuneo rispetto ad altri pliosauri.

Di quali prede si nutriva il Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus aveva una dieta diversificata, nutrendosi di grandi animali marini come squali, tartarughe marine e altri plesiosauri.

Per quanto tempo il Lorrainosaurus ha dominato gli oceani?

Lorrainosaurus governò come predatore all'apice per ben 80 milioni di anni durante l'era giurassica.

Che impatto hanno avuto i pliosauri sulla catena alimentare del Giurassico?

Circa 175 milioni di anni fa, si verificò un declino dei predatori all'apice come gli ittiosauri simili a delfini, creando un'opportunità per i pliosauri, incluso il Lorrainosaurus, di emergere e stabilire il dominio negli oceani.