Teorema sviluppato per calcolare il risparmio di carburante dei micronuotatori

I ricercatori dell'Istituto Max Planck per la dinamica e l'auto-organizzazione hanno sviluppato un nuovo teorema che consente il calcolo dell'energia minima richiesta per la propulsione nei micronuotatori, come batteri o oggetti fabbricati artificialmente. Il teorema consente una migliore comprensione dei meccanismi alla base dell'autopropulsione, che è fondamentale per progettare micronuotatori efficienti per applicazioni pratiche.

I modelli tradizionali hanno spesso trattato i micronuotatori come trascinati o trascinati da forze esterne. Tuttavia, il nuovo approccio si concentra sull’energia necessaria per l’autopropulsione. Questo sviluppo consente la risoluzione di problemi di ottimizzazione senza la necessità di strumenti computazionali.

I risultati del teorema possono essere utilizzati anche per determinare la forma più efficiente per i micronuotatori. Sorprendentemente, le forme risultanti presentano somiglianze con quelle che si trovano in natura. Questa scoperta suggerisce che la natura ha già ottimizzato le forme per un movimento efficiente.

Il modello appena proposto chiarisce anche la differenza nella produzione di entropia tra micronuotatori attivamente semoventi e particelle guidate dall’esterno. Gli effetti entropici svolgono un ruolo cruciale nel movimento delle particelle su scala microscopica. La ricerca ha implicazioni per vari campi tra cui la microfluidica, la biofisica e la scienza dei materiali.

I micronuotatori hanno il potenziale per trasportare particelle e molecole in aree mirate, rendendoli preziosi per applicazioni come la somministrazione di farmaci. Comprendere i principi del movimento nei micronuotatori apre possibilità di innovazione e applicazioni pratiche in vari campi.

Nel complesso, il teorema sviluppato fornisce uno strumento prezioso per calcolare il risparmio di carburante dei micronuotatori e ottimizzare la loro progettazione per una propulsione efficiente.

Fonte:

– Abdallah Daddi-Moussa-Ider et al, “Produzione minima di entropia da parte di micronuotatori con dissipazione interna”, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41280-z

– Max Planck Society, “Gli scienziati sviluppano un teorema per calcolare il risparmio di carburante di un micronuotatore”, Phys.org (2023).