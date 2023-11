La nuova plastica versatile offre soluzioni per il ricircolo delle risorse e la riduzione dei rifiuti

By

I ricercatori dell’Università di Tokyo hanno sviluppato un materiale plastico innovativo che non solo supera la resistenza e l’elasticità della plastica tradizionale, ma mostra anche notevoli proprietà autorigeneranti se sottoposto al calore. Questa plastica versatile, chiamata VPR, è destinata a rivoluzionare il ricircolo delle risorse e la riduzione dei rifiuti in vari settori, contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il VPR, che integra la molecola polirotassano in un vitrimero di resina epossidica, è una forma di plastica che mantiene strutture complesse a basse temperature grazie a forti legami chimici interni. Tuttavia, quando esposti a temperature superiori a 150 gradi Celsius, questi legami si ricombinano, consentendo al materiale di essere rimodellato in forme diverse. Inoltre, applicando calore e un solvente, il VPR può essere scomposto nei suoi componenti grezzi, consentendo un efficiente riciclaggio chimico.

Uno degli aspetti più innovativi del VPR è la sua capacità di biodegradarsi parzialmente nell’acqua di mare. Dopo un'immersione di 30 giorni, subisce una biodegradazione del 25%, con la decomposizione del polirotaxano in una fonte di cibo per la vita marina. Questa caratteristica apre una vasta gamma di applicazioni per il VPR, dall’ingegneria e produzione alla medicina e alla moda sostenibile.

Le proprietà migliorate del VPR lo rendono un'alternativa interessante alla plastica convenzionale. È più durevole, recupera la sua forma più velocemente e può essere riciclato in modo più efficiente. L'integrazione del polirotassano nella resina vitrimera ha migliorato significativamente la sua resistenza alla rottura, le capacità di autoriparazione e la riciclabilità chimica.

Con il suo potenziale per affrontare l’uso e i rifiuti della plastica, VPR rappresenta un’opportunità per un’economia più circolare che ricircola le risorse e riduce i rifiuti. Il gruppo di ricerca dell’Università di Tokyo sta esplorando le applicazioni pratiche del VPR in vari campi, come la costruzione di materiali infrastrutturali più resistenti e più manutenibili, l’incollaggio di materiali di diversa durezza e allungamento nella produzione di veicoli e il rimodellamento di vestiti a casa utilizzando un asciugacapelli o un ferro da stiro a vapore.

Lo sviluppo del VPR segna un significativo passo avanti nella ricerca di materiali sostenibili che possano aiutare a risolvere il problema globale dei rifiuti di plastica. Le sue proprietà innovative offrono nuove possibilità per il ricircolo delle risorse e la riduzione dei rifiuti, aprendo la strada a un futuro più rispettoso dell’ambiente e circolare.

FAQ

D: Cos'è il VPR?

Il VPR è una plastica versatile sviluppata dai ricercatori dell'Università di Tokyo. Integra la molecola polirotassano in un vitrimero di resina epossidica, dando vita a un materiale più resistente, più elastico e autoriparante attraverso il calore rispetto alla plastica tradizionale.

D: In che modo il VPR è vantaggioso per il ricircolo delle risorse e la riduzione dei rifiuti?

Il VPR offre una maggiore durata, un recupero della forma più rapido e un efficiente riciclaggio dei prodotti chimici. Inoltre, può parzialmente biodegradarsi nell’acqua di mare, offrendo opportunità per un utilizzo più sostenibile delle risorse e una riduzione dei rifiuti.

D: Quali potenziali applicazioni ha VPR?

VPR ha applicazioni pratiche nell'ingegneria, nella produzione, nella medicina e nella moda. Può essere utilizzato per creare materiali infrastrutturali più resistenti e più manutenibili, per unire materiali di diversa durezza e allungamento nella produzione di veicoli e persino per consentire di rimodellare i vestiti a casa utilizzando il calore.

D: In che modo il VPR contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile?

Promuovendo il ricircolo delle risorse e la riduzione dei rifiuti, VPR si allinea agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le sue proprietà innovative offrono soluzioni alle sfide poste dall’uso e dai rifiuti della plastica, contribuendo a un’economia più sostenibile e circolare.