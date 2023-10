Sviluppo di un modello per prevedere l'attivazione dei recettori degli estrogeni nelle foche del Baikal da parte di contaminanti ambientali

I ricercatori del Center for Marine Environmental Studies (CMES) dell’Università di Ehime hanno sviluppato un modello in grado di prevedere la capacità degli inquinanti ambientali di attivare i recettori degli estrogeni nelle foche del Baikal. Questo studio ha utilizzato sia esperimenti in vitro che simulazioni computerizzate per valutare il potenziale di attivazione dei bisfenoli (BP) e dei policlorobifenili idrossilati (OH-PCB) sui sottotipi del recettore degli estrogeni α (bsERα) e β (bsERβ).

Gli esperimenti in vitro hanno rivelato che la maggior parte dei BP e degli OH-PCB mostravano un'attività simile agli estrogeni contro entrambi i sottotipi di bsER. Tra i BP testati, il bisfenolo AF ha dimostrato la più forte attività estrogeno-simile. Allo stesso modo, 4′-OH-CB50 e 4′-OH-CB30 hanno mostrato l'attività più forte tra gli OH-PCB testati rispettivamente contro bsERα e bsERβ.

Per studiare ulteriormente il modo in cui questi contaminanti ambientali si legano al bsER, sono state eseguite simulazioni di docking al computer. Sulla base dei risultati di queste simulazioni e delle proprietà strutturali dei contaminanti, sono stati sviluppati modelli di relazione quantitativa struttura-attività (QSAR) per entrambi i sottotipi bsER. Questi modelli hanno previsto accuratamente il potenziale di attivazione di ciascun contaminante ambientale negli esperimenti in vitro, distinguendo tra composti che si attivano e quelli che non si attivano sia per bsERα che per bsERβ. I ricercatori hanno inoltre identificato importanti fattori che influenzano il potenziale di attivazione dei contaminanti.

Inoltre, i ricercatori sono riusciti a costruire un modello QSAR che prevede il potenziale di attivazione dei recettori degli estrogeni (ER) nei topi utilizzando lo stesso metodo. Ciò dimostra l’applicabilità di questo approccio di modellazione a specie diverse.

Lo sviluppo di questo modello rappresenta un passo significativo nella comprensione e nella previsione degli effetti dei contaminanti ambientali sul sistema endocrino delle foche del Baikal. Fornisce uno strumento prezioso per valutare i rischi potenziali di questi inquinanti e informare gli sforzi di conservazione di questa specie vulnerabile.

Fonte: Hoa Thanh Nguyen et al, "Simulazioni in silico e descrittori molecolari per prevedere le potenze di transattivazione in vitro dei recettori degli estrogeni del sigillo Baikal da parte di contaminanti ambientali", Ecotossicologia e sicurezza ambientale (2023).