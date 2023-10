Gli scienziati creano un materiale resistente e leggero rivestendo il DNA con il vetro

I ricercatori hanno compiuto un passo avanti significativo rivestendo il DNA con una forma pura di vetro, ottenendo un materiale più leggero e più resistente dell'acciaio. Questa scoperta innovativa ha il potenziale per diverse applicazioni nel campo dell’ingegneria e della difesa.

Tradizionalmente, il vetro è noto per la sua fragilità, ma gli scienziati della Columbia University, dell'Università del Connecticut e del Brookhaven National Laboratory del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti sono stati in grado di fabbricare una forma pura di vetro e di rivestirne il DNA. Il risultato è un materiale incredibilmente leggero che possiede anche una notevole resistenza.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato la struttura su scala nanometrica del vetro e le proprietà uniche del DNA per creare questo nuovo materiale. Sfruttando la naturale capacità del DNA di autoassemblarsi, sono stati in grado di progettare la piegatura del DNA in forme specifiche, creando blocchi su scala nanometrica che potrebbero essere programmati per autoassemblarsi in strutture 3D più grandi. Hanno poi integrato nanoparticelle e proteine ​​inorganiche per formare una struttura reticolare più ampia.

Gli scienziati hanno deciso di esplorare cosa accadrebbe se questa impalcatura biomolecolare fosse utilizzata per creare strutture di silice, l’ingrediente principale del vetro. Il materiale risultante ha superato le loro aspettative, superando la resistenza dell'acciaio e pesando notevolmente meno.

Questa svolta ha implicazioni significative per vari settori, tra cui l’ingegneria e la difesa. Il materiale leggero ma resistente potrebbe essere utilizzato nello sviluppo di strutture più efficienti e durevoli, nonché in armature protettive. Ulteriori ricerche in questo settore potrebbero portare ad applicazioni ancora più innovative.

Nel complesso, questa nuova scoperta del rivestimento del DNA con il vetro ha aperto nuove possibilità per materiali dotati di resistenza e leggerezza eccezionali. Sfruttando le proprietà uniche del DNA e utilizzando la strutturazione su scala nanometrica del vetro, gli scienziati hanno creato un materiale che ha il potenziale per rivoluzionare vari campi.

– nanoscala: la nanoscala si riferisce a una scala di lunghezza estremamente piccola, tipicamente dell’ordine dei nanometri (nm), ovvero un miliardesimo di metro. I fenomeni su scala nanometrica sono rilevanti in molti campi, tra cui la scienza dei materiali, la chimica, la biologia e la fisica.

– DNA: il DNA, o acido desossiribonucleico, è una molecola composta da due lunghi filamenti di nucleotidi che trasportano informazioni genetiche. È il materiale ereditario negli esseri umani e in altri organismi.

– acido: qualsiasi sostanza che, una volta disciolta in acqua, dà un pH inferiore a 7.0 o dona uno ione idrogeno.

– Columbia University: un’università di ricerca privata della Ivy League a New York City.

– RNA: l’acido ribonucleico è una molecola polimerica simile al DNA che ha vari ruoli biologici nella codifica, decodifica e regolazione dei geni.