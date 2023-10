Gli scienziati sviluppano un metodo più sicuro ed ecologico per la produzione di acetone

I ricercatori hanno recentemente fatto un passo avanti nella produzione di acetone, un componente chiave utilizzato in vari settori. L'acetone è attualmente prodotto utilizzando un processo complesso e pericoloso noto come processo Hock o cumene. Tuttavia, un team di scienziati provenienti da Brasile e Germania ha sviluppato un nuovo metodo che non solo è più sicuro ma anche più economico ed ecologico.

L’approccio innovativo sostituisce le tradizionali fasi ad alta temperatura e alta pressione con una semplice reazione di fotolisi utilizzando cloruro di ferro come catalizzatore. Irradiando il cloruro di ferro con specifiche lunghezze d'onda della luce, si producono radicali di cloro, che agiscono come potenti ossidanti e rompono i legami carbonio-idrogeno. Questo alla fine porta alla formazione di acetone.

I vantaggi di questo nuovo metodo sono numerosi. Innanzitutto elimina la necessità di produrre propilene in fasi intermedie, rendendo il processo più diretto. In secondo luogo, bypassa qualsiasi reazione dell'ossigeno a temperature e pressioni elevate, riducendo il rischio di incidenti. Inoltre, il processo richiede meno energia e avviene a temperatura ambiente, riducendo ulteriormente i costi.

Inizialmente i ricercatori hanno utilizzato diodi emettitori di luce (LED) come fonte di luce nei loro esperimenti, ma pianificano di passare all’uso della luce solare in futuro per rendere il metodo ancora più sostenibile.

È già stata depositata una domanda di brevetto per questo nuovo metodo e i ricercatori stanno attivamente cercando collaborazioni con aziende per ampliare e commercializzare il processo. In caso di successo, questa svolta potrebbe rivoluzionare la produzione di acetone nell’industria chimica, migliorando la sicurezza, la sostenibilità e l’efficacia in termini di costi.

Domande frequenti (FAQ)

A cosa serve l'acetone?

L'acetone è una sostanza chimica versatile utilizzata nella produzione di un'ampia gamma di prodotti, tra cui adesivi, antibiotici, parti elettroniche, solventi, svernicianti, inchiostri e vitamine.

Perché la produzione tradizionale di acetone è pericolosa?

Il metodo tradizionale per produrre acetone prevede temperature e pressioni elevate, nonché l’uso di intermediari infiammabili e pericolosi, rendendolo un processo complesso e rischioso.

Quali sono i vantaggi del nuovo metodo?

Il nuovo metodo semplifica il processo di produzione dell'acetone e riduce il rischio di incidenti. Richiede meno energia, avviene a temperatura ambiente ed elimina la necessità di fasi intermedie, rendendolo più sicuro, più economico e più rispettoso dell'ambiente.