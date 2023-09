Una svolta nella diagnostica: la tecnologia CRISPR rileva il virus del vaiolo delle scimmie con precisione e velocità senza precedenti

Gli scienziati del Peter Doherty Institute for Infection and Immunity e del Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research hanno sviluppato uno strumento diagnostico rivoluzionario chiamato MPXV-CRISPR. Pubblicato su The Lancet Microbe, il loro studio collaborativo mette in mostra la potenza della tecnologia CRISPR nel rilevare il virus del vaiolo delle scimmie (MPXV) con una precisione e una velocità senza precedenti.

Sebbene CRISPR sia ampiamente noto per le sue capacità di editing genetico, recentemente è stato sfruttato per la progettazione di strumenti diagnostici altamente sensibili. MPXV-CRISPR funziona come un “detective super preciso”, identificando rapidamente materiale genetico specifico associato al virus nei campioni clinici. I ricercatori hanno programmato lo strumento per prendere di mira le sequenze genetiche uniche dell’MPXV, utilizzando un database di 523 genomi dell’MPXV per costruire le “guide” necessarie per legarsi al DNA virale.

Quando il DNA virale è presente in un campione clinico, il sistema CRISPR viene guidato verso il bersaglio ed emette un segnale che indica la presenza del virus. La sensibilità e la precisione raggiunte da MPXV-CRISPR sono paragonabili ai metodi PCR standard ma con tempi di test significativamente ridotti.

Una delle caratteristiche innovative di MPXV-CRISPR è la velocità della diagnosi. L'attuale diagnostica del vaiolo delle scimmie spesso comporta test di laboratorio centralizzati, che possono richiedere diversi giorni per ottenere i risultati. Al contrario, MPXV-CRISPR può rilevare il virus in ben 45 minuti.

Per soddisfare gli standard stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità, il gruppo di ricerca mira ad adattare MPXV-CRISPR in un dispositivo portatile per il rilevamento in loco nei punti di cura. Questa tecnologia ha il potenziale per rivoluzionare la gestione del vaiolo delle scimmie, fornendo un accesso più rapido a diagnosi accurate, soprattutto in aree remote e con risorse limitate. Accelerando il trattamento e migliorando i risultati dei pazienti, l’approccio decentralizzato ai test potrebbe migliorare significativamente le risposte della sanità pubblica alle epidemie di vaiolo delle scimmie.

Lo studio è stato condotto in collaborazione con il Melbourne Sexual Health Center e la Monash University. I ricercatori ritengono che MPXV-CRISPR rappresenti un importante progresso nel campo della diagnostica e sia promettente per trasformare la gestione delle malattie in futuro.

Fonte:

Il microbo lanceolato. (2023). Rilevamento rapido del virus del vaiolo delle scimmie utilizzando un test mediato da CRISPR-Cas12a: uno studio di validazione e valutazione di laboratorio.