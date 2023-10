Gli scienziati scoprono il lampo radio veloce più distante dell'Universo

I radiotelescopi hanno rivoluzionato la nostra comprensione del cosmo, rivelando che il tranquillo cielo notturno è in realtà pieno di fenomeni energetici. Tra questi segnali ci sono i “raffici radio veloci” (FRB), curiosi impulsi di onde radio che durano solo pochi millisecondi prima di scomparire. Rilevati per la prima volta nel 1932 dall'ingegnere Karl Jansky, gli FRB continuano ad incuriosire gli astronomi, che stanno lavorando per svelare i loro misteri.

In una recente scoperta, i ricercatori hanno segnalato la scoperta dell’FRB più distante mai rilevato. Utilizzando il radiotelescopio australiano SKA Pathfinder (ASKAP), gli scienziati hanno identificato un lampo radio veloce noto come “FRB 20220610A”. Per confermare l'origine di questa esplosione, il team ha utilizzato il Very Large Telescope, che ha rilevato deboli macchie di luce provenienti da una galassia estremamente distante. L’analisi delle onde luminose allungate ha indicato che l’esplosione ha viaggiato per ben 8 miliardi di anni per raggiungere la Terra, rendendolo l’FRB più remoto osservato fino ad oggi.

Gli astronomi sono ansiosi di scoprire la fonte dei lampi radio veloci. Sebbene attualmente esistano due teorie principali, i ricercatori stanno considerando varie possibilità. Una spiegazione suggerisce che le esplosioni potrebbero provenire da magnetar, che sono stelle di neutroni dense con campi magnetici incredibilmente forti. Un’altra ipotesi propone che la fusione di oggetti massicci, come buchi neri o stelle collassate, potrebbe innescare questi potenti lampi radio.

È importante notare che, nonostante il fascino esercitato dai lampi radio veloci, attualmente non ci sono prove che suggeriscano che provengano da intelligenze extraterrestri. Tuttavia, lo studio di queste esplosioni offre preziose informazioni sulla struttura del nostro universo. Ad esempio, l’analisi delle esplosioni mentre attraversano nubi di gas caldo tra le galassie fornisce indizi sulla composizione e la natura degli oggetti celesti distanti.

La scoperta dell’FRB più distante finora rappresenta una pietra miliare significativa nella comprensione dell’enigmatico fenomeno dei lampi radio veloci. Mentre gli astronomi continuano a indagare su questi segnali fugaci, sperano di svelare ulteriori segreti sull’universo e sui suoi eventi energetici.

