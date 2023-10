Esplorare l'universalità dell'entropia dell'entanglement topologico

By

In uno studio innovativo, ricercatori degli Stati Uniti e di Taiwan hanno scoperto un’affascinante proprietà dell’entropia dell’entanglement topologico (TEE). I risultati, pubblicati su Physical Review Letters, dimostrano l’esistenza di un limite inferiore universale per il TEE, garantendo che sia sempre non negativo.

I sistemi quantistici, con il loro comportamento peculiare, affascinano gli scienziati da decenni. Il TEE, una misura che offre approfondimenti sui fenomeni non locali e sull’entanglement nei sistemi quantistici con proprietà topologiche, svolge un ruolo cruciale nella comprensione di questi sistemi. In particolare, TEE fornisce informazioni aggiuntive sulla fase topologica del sistema.

Un’osservazione prevalente nei sistemi quantistici è che le entropie di entanglement seguono una legge dell’area. Ciò significa che l'entanglement tra particelle o regioni è correlato all'area del confine che le separa. TEE, un sottoinsieme dell'entropia di entanglement, cattura la fase topologica e le sue caratteristiche.

Il concetto di fase topologica si riferisce a uno stato distinto della materia caratterizzato da proprietà topologiche uniche. Queste proprietà si manifestano nel comportamento delle particelle, come l’emergere degli anioni, particelle che non sono né fermioni né bosoni. Comprendere il TEE consente agli scienziati di determinare il numero di specie anyon presenti in una determinata fase.

Il team, guidato dal dottor Bowen Shi, mirava a esplorare l’affidabilità dell’estrazione di proprietà universali dalle funzioni d’onda dello stato fondamentale. Concentrandosi sugli stati fondamentali 2D con gap in film sottili o materiali 2D, hanno introdotto il rumore per osservare i cambiamenti nel TEE.

La loro indagine ha rivelato una scoperta notevole: indipendentemente dalle perturbazioni introdotte dal rumore, il TEE rimane non negativo. In altre parole, esiste un limite inferiore universale per il TEE, che ne garantisce la coerenza e l’affidabilità. Questa scoperta ha implicazioni significative per prevedere il comportamento emergente delle particelle e comprendere le caratteristiche di entanglement dei sistemi quantistici.

Il dottor Shi paragona questa scoperta allo spazzare via la polvere da un bicchiere, che ne rivela il vero peso. Allo stesso modo, le perturbazioni non diminuiscono il TEE ma scoprono un TEE aggiuntivo non negativo all’interno del sistema.

Questo studio ha inoltre scoperto l'invarianza del TEE in circuiti quantistici a profondità costante, stabilendo ulteriormente la sua utilità come strumento per comprendere la fase topologica sottostante.

Con in mente le applicazioni pratiche, il dottor Shi ha sottolineato l'importanza del calcolo del TEE per identificare la fase sottostante di un materiale. Il limite inferiore universale del TEE riduce l’incertezza e offre valore pratico nello studio degli stati quantistici e nella crescita dell’informatica quantistica.

Questo studio getta nuova luce sull’universalità del TEE e sulle sue implicazioni per la comprensione dei sistemi quantistici. Esplorando il comportamento dei TEE negli stati fondamentali separati e nei circuiti a profondità costante, i ricercatori hanno compiuto un passo significativo verso lo svelamento dei misteri dell'entropia dell'entanglement topologico.

