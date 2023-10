Un nuovo studio esplora la manipolazione del campo elettrico delle transizioni di spin su scala atomica

Un recente studio pubblicato su Nature Communications approfondisce l’emozionante regno della manipolazione delle transizioni di spin su scala atomica utilizzando una tensione esterna. Questa ricerca fa luce sull’implementazione pratica del controllo dello spin su scala nanometrica, che è vitale per le applicazioni nell’informatica quantistica.

Le transizioni di spin su scala atomica si riferiscono a cambiamenti nell'orientamento del momento angolare intrinseco o spin di un atomo. Nel contesto di questo studio, i ricercatori si sono concentrati sull’uso dei campi elettrici per controllare queste transizioni di spin. Ciò che ha dato il via a questa ricerca è stata un’osservazione fortuita fatta durante la caratterizzazione di un nuovo esperimento.

Invece di utilizzare manipolazioni meccaniche convenzionali, i ricercatori hanno scoperto che l’applicazione di una tensione di polarizzazione induceva un campo elettrico all’interno di una giunzione tunnel formata tra la punta e il campione. Questo campo elettrico indotto ha avuto un impatto notevole sulla posizione delle singole molecole di idruro di titanio (TiH), modificandone il fattore g e facendole interagire con un campo magnetico unico.

Sfruttando l'effetto Zeeman, che divide i livelli energetici degli stati di spin degli elettroni in presenza di un campo magnetico, i ricercatori sono stati in grado di controllare direttamente le transizioni di spin nei dimeri di TiH accoppiati. Questo fenomeno di accoppiamento ha rivelato il potenziale di comportamento cooperativo tra gli stati di spin in questi dimeri.

I risultati di questo studio hanno implicazioni significative per l’informatica quantistica. La capacità di manipolare gli spin localmente e rapidamente attraverso mezzi elettrici offre un’alternativa più rapida alle tradizionali manipolazioni meccaniche, rendendola fondamentale per prevenire la perdita di informazioni dovuta alla decoerenza nei sistemi quantistici.

FAQ

Cosa sono le transizioni di spin?

Le transizioni di spin implicano cambiamenti nell'orientamento del momento angolare intrinseco di un atomo o spin su scala atomica. In questo studio, i ricercatori si sono concentrati sulle transizioni di spin associate al comportamento degli elettroni.

In che modo i ricercatori hanno manipolato le transizioni di spin?

I ricercatori hanno utilizzato campi elettrici applicando una tensione di polarizzazione per indurre un campo elettrico all’interno di una giunzione a tunnel formata tra la punta e il campione. Questo campo elettrico indotto ha avuto un impatto sulla posizione delle molecole studiate e sulla loro interazione con un campo magnetico unico.

Cos'è l'effetto Zeeman?

L'effetto Zeeman è il fenomeno in cui i livelli energetici degli stati di spin degli elettroni nelle singole molecole si dividono in presenza di un campo magnetico. In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato l’effetto Zeeman per dimostrare il controllo elettrico diretto delle transizioni di spin nei dimeri di TiH accoppiati.

Quali sono le potenziali implicazioni di questa ricerca?

Questa ricerca apre la porta affinché i singoli atomi svolgano la funzione di qubit di spin nei computer quantistici. La capacità di controllare lo spin localmente e rapidamente attraverso mezzi elettrici offre una strada promettente per le applicazioni di calcolo quantistico, dove la velocità è fondamentale per prevenire la perdita di informazioni dovuta alla decoerenza.