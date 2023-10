Il nuovo antibiotico clovibactina offre speranza contro i superbatteri, rivela uno studio

By

I ricercatori dell'Università di Bonn, in collaborazione con istituzioni negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, hanno scoperto un nuovo antibiotico chiamato Clovibactin. Derivato da un batterio del suolo, la Clovibactina ha dimostrato di essere altamente efficace nell’attaccare le pareti cellulari dei batteri, compresi i “superbatteri” multiresistenti. Questa scoperta rivoluzionaria offre speranza nella battaglia contro la resistenza agli antibiotici.

L’aumento dei batteri patogeni resistenti rappresenta una minaccia significativa per la salute globale. Molti comuni antibiotici stanno diventando inefficaci contro le malattie infettive, spingendo gli scienziati alla ricerca di nuovi potenti composti. Il team di ricercatori coinvolti in questo studio ha cercato di rispondere a questa esigenza urgente studiando la clovibactina.

La clovibactina, derivata dal batterio del suolo Eleftheria terrae sottospecie carolina, ha un meccanismo d'azione unico. Blocca gli elementi costitutivi essenziali delle pareti cellulari batteriche, provocandone la distruzione e, infine, uccidendo i batteri. L’antibiotico si lega a questi elementi costitutivi con un’intensità insolita, rendendolo altamente efficace contro un’ampia gamma di batteri.

Decifrando la modalità d'azione della Clovibactina, i ricercatori hanno fatto luce sulle sue proprietà potenziali e uniche. L’antibiotico non solo attacca la parete cellulare batterica ma forma anche strutture filamentose supramolecolari che danneggiano ulteriormente le strutture bersaglio dei batteri. Inoltre, stimola il rilascio di alcuni enzimi nei batteri, che dissolvono il proprio involucro cellulare. Questi meccanismi combinati rendono la Clovibactina altamente resistente alla resistenza.

Sebbene la scoperta sia promettente, i ricercatori avvertono che sono necessarie ulteriori ricerche prima che la Clovibactina possa essere resa disponibile in commercio. Tuttavia, i risultati di questo studio, pubblicati sulla rivista Cell, aprono la strada a future indagini volte a migliorare l’efficacia di questo nuovo antibiotico.

