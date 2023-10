Nuovo DNA e materiale in vetro cinque volte più leggero e quattro volte più resistente dell'acciaio

By

Una recente scoperta da parte dei ricercatori dell'Università del Connecticut e dei loro partner ha portato alla creazione di un nuovo materiale che unisce grande resistenza e leggerezza, una combinazione rara. Questa svolta ha il potenziale per rivoluzionare settori come quello automobilistico e dei giubbotti antiproiettile. Ciò che rende questo materiale ancora più straordinario è che è realizzato utilizzando DNA e vetro.

Gli scienziati sono riusciti a raggiungere questo obiettivo utilizzando un'impalcatura di DNA per creare un materiale di silice nanostrutturato, simile al vetro. L'impalcatura del DNA funge da scheletro del materiale, fornendo una struttura per la formazione della silice nanostrutturata. I ricercatori hanno poi rivestito l’impalcatura del DNA con un sottile strato di materiale simile al vetro. Questa combinazione di uno scheletro di DNA e un rivestimento di vetro ha prodotto un materiale che non solo è incredibilmente resistente ma anche leggero. Infatti è cinque volte più leggero e quattro volte più resistente dell’acciaio.

La forza del vetro deriva dalla sua struttura impeccabile, in grado di resistere a pressioni immense. Utilizzando pezzi di vetro di dimensioni nanometriche, i ricercatori sono stati in grado di garantire che il materiale rimanesse impeccabile. Anche la bassa densità del vetro rispetto ai metalli e alla ceramica contribuisce alla resistenza e alla leggerezza del materiale.

L'uso del DNA autoassemblante nella creazione di questo materiale è simile al funzionamento delle Magna-Tiles. Pezzi specifici di DNA con determinate lunghezze e proprietà chimiche si uniscono naturalmente per formare lo scheletro del materiale. Lo scheletro del DNA, rivestito con uno strato di vetro ultrasottile, crea un materiale che non è solo strutturalmente resistente ma anche leggero grazie agli spazi vuoti al suo interno.

Questo materiale innovativo dimostra il potenziale della combinazione di DNA e vetro nella creazione di materiali resistenti ma leggeri. Apre possibilità di progresso in vari settori, dai trasporti agli equipaggiamenti protettivi.

Fonte:

– Università del Connecticut

- Università della Columbia

– Laboratorio nazionale di Brookhaven