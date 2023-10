La formazione e la distribuzione dei superbolt: un fenomeno complesso

By

Uno studio recente ha gettato nuova luce sulla natura enigmatica dei superbolt, una forma di fulmine rara e incredibilmente potente che lascia perplessi gli scienziati. Questi fulmini straordinari, che rappresentano meno dell’1% di tutti i fulmini, sono circa 1,000 volte più potenti di un fulmine medio e possono causare danni significativi alle infrastrutture e alle navi. Sebbene i ricercatori abbiano identificato punti caldi per i superbolt su alcuni oceani e alte montagne, le cause alla base della loro formazione e distribuzione sono rimaste fino ad ora un mistero.

Guidato dal fisico israeliano Avichay Efraim, un team internazionale di scienziati ha fornito la prima spiegazione del motivo per cui i superbolt tendono a formarsi in regioni specifiche. I ricercatori hanno scoperto che più la zona di carica elettrica di una nube temporalesca è vicina alla superficie terrestre o oceanica, maggiore è la probabilità che un superbolt colpisca. Questa scoperta chiarisce perché i superbolt si raggruppano su alcune aree, tra cui il Mar Mediterraneo, l’Altiplano in Perù e Bolivia e l’Oceano Atlantico nord-orientale.

Per svelare i misteri dei superbolt, il team ha raccolto dati estesi sui fulmini, inclusi tempo, posizione ed energia. Analizzando le caratteristiche degli ambienti tempestosi circostanti, come l'elevazione della superficie terrestre e dell'acqua, hanno cercato di identificare i fattori che contribuiscono all'intensità dei superbolt. Contrariamente agli studi precedenti, che esploravano l’impatto degli spruzzi del mare, della salinità dell’oceano e della polvere del deserto, i ricercatori hanno scoperto che gli aerosol avevano poca influenza sulla forza dei superbolt.

Invece, lo studio ha rivelato che una distanza più breve tra la zona di carica e la superficie, sia essa terra o acqua, ha prodotto superbolt più forti. Le tempeste in prossimità della superficie forniscono le condizioni ideali per la formazione di questi potenti fulmini, poiché una distanza minore si traduce in una ridotta resistenza elettrica e un aumento della corrente. Di conseguenza, le regioni con la più alta concentrazione di superbolt condividono una caratteristica comune: uno spazio minimo tra le zone di carica dei fulmini e le superfici.

Questa ricerca innovativa segna un passo avanti significativo nella comprensione della formazione e della distribuzione dei superbolt. La consapevolezza che una distanza più breve tra la zona di carica e la superficie aumenta la probabilità del verificarsi dei superbolt potrebbe aiutare a prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici sulla futura attività dei superbolt. Come ha giustamente affermato l’autore principale Avichay Efraim: “Abbiamo trovato un grosso pezzo del puzzle”.

