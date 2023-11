Gli scienziati sviluppano una tecnologia innovativa per la fabbricazione localizzata di pigmenti organici

I ricercatori del Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) hanno fatto un passo avanti nel campo dei pigmenti organici sviluppando una nuova tecnologia chiamata Progressive Assembly on an Initiator-loaded Template (PAINT). Questo metodo innovativo consente la realizzazione precisa di pigmenti organici multifunzionali in aree specifiche, imitando i processi naturali di formazione della melanina.

La melanina è un pigmento naturale noto per le sue proprietà adesive, che gli consentono di aderire a varie superfici. Ispirati da questa caratteristica, gli scienziati hanno lavorato allo sviluppo di materiali organici con proprietà simili. Tuttavia, hanno dovuto affrontare delle sfide quando aree indesiderate si sono ricoperte di materia organica durante il processo di integrazione con altri materiali.

Per superare queste sfide, il gruppo di ricerca si è rivolto ai processi di formazione della melanina naturale. Hanno scoperto che l'attività catalitica del modello proteico influenza notevolmente la posizione in cui si forma il modello. Con queste conoscenze, hanno condotto esperimenti per sintetizzare pigmenti organici in base al processo naturale di formazione della melanina. Avviando la reazione di sintesi su una superficie modificata per avere un'attività catalitica localizzata, sono stati in grado di ottenere una fabbricazione sito-specifica dei pigmenti.

I modelli di pigmenti organici risultanti mostravano eccellenti proprietà adesive e aderivano selettivamente solo alle aree iniziate, formando i modelli desiderati. Questi modelli hanno mostrato ampie caratteristiche di assorbimento ottico in diverse regioni spettrali, simili alla melanina naturale. Inoltre, la luce nel vicino infrarosso assorbita è stata convertita in energia termica, che potrebbe essere utilizzata per varie applicazioni come indurre la morte cellulare selettiva o azionare attuatori.

La tecnologia PAINT sviluppata dal gruppo di ricerca ha il potenziale per rivoluzionare il campo dei materiali organici. Consente l'applicazione selettiva di materiali con proprietà adesive universali ad aree specifiche, aprendo nuove possibilità per lo sviluppo di materiali organici simili alla melanina. Questi materiali potrebbero avere un eccellente assorbimento ottico, eliminazione delle specie reattive dell'ossigeno e biocompatibilità.

Nel complesso, i risultati di questo studio aprono la strada alla fabbricazione localizzata di pigmenti organici multifunzionali e fanno avanzare la comprensione dei processi di formazione della melanina. La tecnologia PAINT è uno strumento promettente per ricercatori e industrie che cercano di creare materiali innovativi con un'ampia gamma di applicazioni.

FAQ

Cos'è la melanina?

La melanina è un pigmento naturale responsabile della colorazione dei capelli, della pelle e degli occhi negli esseri umani e negli animali. Svolge anche un ruolo cruciale nella protezione della pelle dalle dannose radiazioni ultraviolette (UV).

Quali sono le proprietà adesive della melanina?

La melanina ha elevate proprietà adesive subacquee attribuite ai gruppi funzionali catecoli presenti nella sua struttura. Queste proprietà sono simili alle proteine ​​adesive presenti nelle cozze.

Cos'è l'assemblaggio progressivo su un modello caricato dall'iniziatore (PAINT)?

PAINT è una tecnologia sviluppata dagli scienziati del DGIST che consente la fabbricazione localizzata di pigmenti organici multifunzionali. Imita i processi naturali di formazione della melanina e consente l'applicazione selettiva di materiali con proprietà adesive nelle aree desiderate.

Quali sono le potenziali applicazioni della tecnologia PAINT?

La tecnologia PAINT ha una vasta gamma di potenziali applicazioni. Può essere utilizzato per indurre la morte cellulare selettiva, azionare attuatori e creare materiali con eccellente assorbimento ottico, eliminazione di specie reattive dell'ossigeno e biocompatibilità. Apre possibilità di progresso in vari campi tra cui la medicina, la scienza dei materiali e l’elettronica.

(Fonte: Comunicato stampa della DGIST)